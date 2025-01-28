Мужчины и женщины предпочитают строить отношения с партнерами моложе себя

Результаты опроса научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences свидетельствуют о том, что, вопреки распространенному мнению, и мужчины, и женщины предпочитают для серьезных отношений партнеров моложе себя, — пишет The Guardian.
Сообщается, что исследователи проанализировали ответы более 6000 респондентов, пользующихся сервисом знакомств, чтобы найти потенциального партнера. Согласно результатам, мужчины и женщины в одинаковом соотношении предпочитали людей помоложе.
Пол Иствик, профессор психологии Калифорнийского университета и ведущий автор исследования, предположил, что результаты могут быть «шокирующими для многих», потому что женщины обычно говорят, что принципиально выбирают для серьезных отношений партнеров старше себя.
Согласно статистике по миру, женатые мужчины в среднем на четыре года старше своих жен. При этом наименьшая разница в возрасте наблюдается в Европе и Северной Америке, где она составляет менее трех лет.
На вопрос, почему так происходит, есть несколько возможных ответов. Ученые предполагают, что молодые мужчины, хотя и могут изначально казаться женщинам более привлекательными, романтические отношения увядают, когда неопытность юных партнеров выходит на первый план.
Согласно другой версии, мальчики созревают позже и становятся достаточно взрослыми для знакомств и отношений в более «сознательные» годы жизни. С женщинами ситуация обстоит иначе, так как многие представительницы прекрасного пола могут отказаться от отношений с юнцом, потому что не хотят быть «няньками или кошельками».
По мнению Иствика, одинокие люди, которые не могут найти себе пару, должны попробовать «расширить кругозор», отказавшись от идеи поиска партнера моложе себя.
Многие мужчины находили привлекательными женщин, которые были старше их. Так что, если бы больше людей ходили на свидания, где женщина была старше мужчины, держу пари, вы бы стали чаще видеть такие пары.
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