Мужчины и женщины предпочитают строить отношения с партнерами моложе себя

Согласно другой версии, мальчики созревают позже и становятся достаточно взрослыми для знакомств и отношений в более «сознательные» годы жизни. С женщинами ситуация обстоит иначе, так как многие представительницы прекрасного пола могут отказаться от отношений с юнцом, потому что не хотят быть «няньками или кошельками».