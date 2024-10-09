Мужчины и женщины по-разному воспринимают медовый месяц

Оказалось, что 43% опрошенных мужчин видят медовый месяц как возможность расслабиться на пляже и спокойно отдохнуть. В это же время женщины рассказали о том, что хотят проводить время со своим супругом более активно — 36% респонденток предпочли бы устроить путешествие по городам. Лишь 30% мужей поддержали эту идею.