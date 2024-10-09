Мужчины и женщины по-разному воспринимают медовый месяц

Сервис бронирования билетов и отелей OneTwoTrip и ювелирный бренд Sokolov провели исследование тенденций в предпочтениях молодоженов относительно свадебного путешествия. Оказалось, что мужчины и женщины по-разному понимают, что такое идеальный медовый месяц. Результаты исследования опубликовала «Лента.ру».
Оказалось, что 43% опрошенных мужчин видят медовый месяц как возможность расслабиться на пляже и спокойно отдохнуть. В это же время женщины рассказали о том, что хотят проводить время со своим супругом более активно — 36% респонденток предпочли бы устроить путешествие по городам. Лишь 30% мужей поддержали эту идею.
Каждый пятый мужчина предпочел бы отправится в гастрономический тур, а 7% устроили бы медовый месяц в экстремальных условиях, например, в походах. 19% женщин выразили желание отправиться на спа-курорт.
Что касается финансовой части вопроса, то почти половина опрошенных мужчин готова к серьезным тратам. Они бы спокойно потратили на медовый месяц 200−300 тысяч рублей. Женщины же оказались более бережливыми — 24% предпочли бюджет в 100−200 тысяч.
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