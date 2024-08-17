Мужчины и женщины по-разному испытывают боль, выяснили ученые

Для дальнейшего подтверждения результатов исследователи заблокировали сигнальные пути пролактина и орексина B. Когда они заблокировали сигнализацию пролактина, они обнаружили, что активация ноцицепторов снизилась у женщин, но не у мужчин. Аналогичным образом, блокировка сигнализации орексина B была эффективна в снижении активации ноцицепторов у мужчин, но не имела никакого эффекта у женщин. Это показало, что наблюдаемые различия действительно были специфичны для этих веществ и их взаимодействия с мужскими и женскими ноцицепторами.