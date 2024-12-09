Мужчины чаще женщин страдают от одиночества

Судя по данным опроса, чаще всего люди одиноки из-за низкой самооценки. Так, 27% мужчин и 18% женщин не уверены в себе, считают себя недостаточно привлекательными для отношений. Четверть женщин рассказали, что им никто не нравится, потому что ни один кандидат не соответствует их предпочтениям и требованиям. У мужчин список требований чаще всего более скромный — лишь 5% не могут завести отношения по этой причине.