Мужчины чаще женщин страдают от одиночества

В России мужчины чаще женщин чувствуют одиночество. В этом признались 39% опрошенных человек против 30% соответственно.
В опросе участвовали 3 600 человек. Мужчины и женщины сошлись во мнении, что без пары одиночество неизбежно. 90% респондентов и 83% респонденток считают, что лучше всего с ним бороться с помощью любви. Отсутствие партнера удручает более 70% опрошенных. Соответствующими результатами со «Снобом» поделились аналитики дейтинг-сервиса Mamba.
94% мужчин нравится, когда девушки откровенно рассказывают о своем одиночестве. При этом 48% сами могут сделать это. Среди женщин в одиночестве могут признаться всего 27%, остальным кажется это слишком личным. От мужчин услышать подобные откровения готовы 82%, а остальные 18% находят такое поведение странным.
Судя по данным опроса, чаще всего люди одиноки из-за низкой самооценки. Так, 27% мужчин и 18% женщин не уверены в себе, считают себя недостаточно привлекательными для отношений. Четверть женщин рассказали, что им никто не нравится, потому что ни один кандидат не соответствует их предпочтениям и требованиям. У мужчин список требований чаще всего более скромный — лишь 5% не могут завести отношения по этой причине.
Также люди не могут найти пару из-за своего сложного характера. 14% мужчин и 10% женщин считают, что именно из-за этого у них нет отношений. Кому-то мешает травмирующий опыт — 8% мужчин и 12% женщин не могут забыть бывших, боятся снова обжечься и испытать боль или вовсе перестали доверять противоположному полу. Еще 24% мужчин и 6% женщин признаются, что не умеют знакомиться.
У 12% россиян просто нет времени и сил на отношения из-за работы. Примечательно, что ее же они используют как средство борьбы с одиночеством (это указали 43% человек). 37% россиян заглушить чувство помогает общение с друзьями.
Кто-то избавляется от страданий с помощью онлайн-знакомств. 37% женщин и 40% мужчин отмечают, что даже просто регулярное общение в дейтинг-приложениях помогает уменьшить чувство одиночества.
Также люди обращаются к психологам, причем женщины делают это в четыре раза чаще. Сильному полу зачастую сложно обратиться за помощью к профессионалам — мешают стереотипы и социокультурные барьеры. При этом мужчины в 17 раз чаще женщин глушат чувство одиночества с помощью компьютерных игр.
У одиноких людей есть общая особенность. К такому выводу пришли ученые из США.