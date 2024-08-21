Мужчину приговорили к тюремному сроку за раскрытие измены жены

Ранее британец, который в течение нескольких лет изменял жене, подал в суд на компанию Apple. Мужчина общался с другими женщинами и договаривался с ними о встречах через приложение iMessage. После этого он удалял переписки со своего iPhone. Однако хотя сообщения и исчезали с устройства, их можно было прочитать с iMac, привязанного к тому же Apple ID. Именно в компьютере незадачливого пользователя жена и обнаружила непристойные переписки. Жена изменщика подала на развод. А британец направил иск, в котором требует взыскать с корпорации £5 млн (около ₽566 млн).