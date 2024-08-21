Мужчину приговорили к тюремному сроку за раскрытие измены жены

На Тайване мужчину приговорили к трем месяцам тюрьмы за то, что он раскрыл измену жены, сообщает портал Oddity Central. Суд решил, что он вторгся в личную жизнь супруги.
Мужчина по фамилии Фань был женат несколько лет, и к 2022 году пара воспитывала двоих маленьких детей. В тот момент мистер Фань начал подозревать супругу в неверности. Он решил расставить в доме скрытые камеры: одна из них была установлена под пианино в гостиной, другая — рядом с компьютером в их спальне.
Спустя две недели на камеры попала интимная связь миссис Фань с таинственным незнакомцем. Муж незамедлительно подал на развод, а видеозапись использовал в качестве основного доказательства в суде. Судья предложил сторонам договориться и уладить разногласия мирным путем, но не получилось. К тому же Фань подал гражданский иск против супруги о возмещении морального ущерба. Однако женщина подала встречный иск о вторжении мужа в ее личную жизнь путем установления скрытых камер без ее согласия.
Суд не принял аргумент супруга, что тот расставил камеры ради безопасности их детей, и признал его виновным в съемке частной жизни других людей без их согласия и без уважительной причины. Он получил три месяца тюрьмы.
Ранее британец, который в течение нескольких лет изменял жене, подал в суд на компанию Apple. Мужчина общался с другими женщинами и договаривался с ними о встречах через приложение iMessage. После этого он удалял переписки со своего iPhone. Однако хотя сообщения и исчезали с устройства, их можно было прочитать с iMac, привязанного к тому же Apple ID. Именно в компьютере незадачливого пользователя жена и обнаружила непристойные переписки. Жена изменщика подала на развод. А британец направил иск, в котором требует взыскать с корпорации £5 млн (около ₽566 млн).