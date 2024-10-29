Мужчине вернули потерянное армейское кольцо спустя 54 года

Жителю Флориды (США), потерявшему на поле для гольфа в Пенсильвании (США) армейское кольцо с символикой Военно-морской академии США, вернули памятную вещь спустя 54 года. 82-летний Дэвид Лоренцо рассказал, что потерял кольцо, когда играл в гольф со своим отцом в загородном клубе Юнионтаун недалеко от Питтсбурга (Пенсильвания, США) в далеком 1970-м году.
70-летний Майкл Зенер, недавно игравший в гольф в том же клубе, заметил блестящий предмет, застрявший в глине возле четвертой лужайки. Вероятно, почву размыло после дождей, из-за чего она «оголила» кольцо.
Я увидел этот блестящий предмет и подумал, что это язычок от пивной банки. Я откопал его, чтобы никто на него не наступил, и увидел, что это кольцо.
Зенер заметил символику на кольце и решил поискать его владельца в Интернете. Спустя некоторое время он нашел эпизод подкаста, в котором Лоренцо рассказывал о своем опыте службы в армии. Связавшись с ним, он узнал, что именно Лоренцо потерял кольцо на поле для гольфа 54 года назад.
Он пережил бой, но не смог пережить мою игру в гольф.
Зенер незамедлительно отправился во Флориду (США), чтобы вернуть Лоренцо кольцо.
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