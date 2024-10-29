Мужчине вернули потерянное армейское кольцо спустя 54 года

Зенер заметил символику на кольце и решил поискать его владельца в Интернете. Спустя некоторое время он нашел эпизод подкаста, в котором Лоренцо рассказывал о своем опыте службы в армии. Связавшись с ним, он узнал, что именно Лоренцо потерял кольцо на поле для гольфа 54 года назад.