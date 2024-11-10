Мужчина запер свою голову в клетке на 11 лет, чтобы отказаться от курения

Он решил прибегнуть на таком методе, потому что его отец умер от рака легких после того, как курил на протяжении нескольких десятилетий. Юсель также страдал от пагубной привычки — курил две пачки сигарет в день около двадцати лет. Он был полностью зависим и не мог самостоятельно остановиться.