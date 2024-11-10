Мужчина запер свою голову в клетке на 11 лет, чтобы отказаться от курения

Из-за отчаяния Ибрагим Юсель сделал то, до чего большинство других людей даже никогда бы не додумались. Он запер голову в круглой клетке и дал жене единственный ключ.
Он решил прибегнуть на таком методе, потому что его отец умер от рака легких после того, как курил на протяжении нескольких десятилетий. Юсель также страдал от пагубной привычки — курил две пачки сигарет в день около двадцати лет. Он был полностью зависим и не мог самостоятельно остановиться.
Увидев мотоциклетный шлем, турок решил, что он будет отличным каркасом для его задумки. Именно тогда он взял 40 метров медной проволоки и сделал себе клетку, оснащенную замком. Закончив творение, он запер свою голову внутри и отдал ключ своей жене. Она должна была открывать клетку всего при одном условии — во время еды.
Из-за крошечных зазоров между медной проволокой Юсель мог пить воду из соломинки. Но поместить сигарету в то ик пространство уже не получалось, что делало курение невозможным.
Никто точно не знает, сработало ли его устройство, так как практически нет никаких новостей от Юселя и его семьи.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВО3), табак убивает около восьми миллионов человек каждый год. Из этих смертей семь миллионов являются курильщиками табака, в то время как 1,2 миллиона летальных случаев вызваны воздействием пассивного курения.