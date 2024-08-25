Мужчина выиграл в лотерею 4,5 млн рублей благодаря псу

Об этом сообщает Daily Mirror.
Житель Огайо решил поучаствовать в лотерее и выбрал комбинацию, руководствуясь номером лицензии на свою овчарку. В некоторых штатах это — необходимый документ для того, чтобы завести животное.
В день розыгрыша американец смотрел передачу и, когда по телевизору объявили его комбинацию, он удивился этому.
«Я будто застыл. Я просто не мог поверить, что это сработало», — поделился эмоциями мужчина.
В результате гражданин США выиграл $50 тысяч (чуть более 4,5 миллионов рублей). Победитель заявил, что часть денег потратит на то, чтобы выплатить долги. Остальное он пока что тратить не планирует.
До этого две россиянки из Псковской и Тульской областей выиграли лотерею в честь сотого тиража. Обе купили билеты в почтовых отделениях и стали победительницами, разделив суперприз в размере 100 миллионов рублей.