Мужчина выиграл в лотерее 35 миллионов рублей благодаря посту друга в интернете

Мужчина был с двоюродным братом, когда ему пришло сообщение, что он выиграл 400 тысяч долларов (35 миллионов рублей). Они тут же отправились праздновать. Брукс рассказал, что планирует с помощью выигранных денег закрыть ипотеку, а тем, что останется, поделиться с женой и дочерью.