Мужчина выиграл чемпионат по Скрэбблу на испанском, не зная язык

57-летний Найджел Ричардс родом из Новой Зеландии недавно выиграл чемпионат мира по игре в Скрэббл на испанском языке, абсолютно не зная его. Прежде, в 2015 году, он стал рекордсменом в идентичном состязании на французском языке, хотя и на нем мужчина не говорил. Об этом сообщает Oddity Central.
Личность Ричардса хорошо знакома любителям игры в Скрэббл, его даже прозвали «Тайгером Вудсом из Скрэббла». Все дело в том, что этот мужчина, который совсем не говорил по-французски, в 2015 году обошел лучших франкоговорящих игроков, чтобы завоевать титул чемпиона мира. Некоторые думали, что это была случайность, однако недавно Ричардс повторил свой подвиг, доказав, что может соревноваться на знание других языков, которыми он не владеет.
В прошлом месяце Ричардс выиграл чемпионат мира по игре в Скрэббл на испанском языке в Гранаде (Испания). Эксперты предполагают, что он запомнил около сотни тысяч испанских слов, не потрудившись выучить их значение.
По словам Джона Бэйрда, секретаря крайстчерчского клуба «Скрэббл» в Новой Зеландии, где Ричардс сыграл свою первую партию, мужчина «может взглянуть на страницу и запомнить ее целиком, как фотографию. Вдобавок ко всему, у него, очевидно, очень хорошая способность смешивать буквы и видеть возможные варианты написания слов».
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