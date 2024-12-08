Мужчина выиграл чемпионат по Скрэбблу на испанском, не зная язык

Личность Ричардса хорошо знакома любителям игры в Скрэббл, его даже прозвали «Тайгером Вудсом из Скрэббла». Все дело в том, что этот мужчина, который совсем не говорил по-французски, в 2015 году обошел лучших франкоговорящих игроков, чтобы завоевать титул чемпиона мира. Некоторые думали, что это была случайность, однако недавно Ричардс повторил свой подвиг, доказав, что может соревноваться на знание других языков, которыми он не владеет.