Мужчина включил ночью одну функцию на телефоне и испугался увиденного

«Я включил LED-вспышку на телефоне и увидел вот это на расстоянии десяти футов (около трех метров — прим. “Ленты.ру”)», — говорится в посте. Автор также опубликовал фотографию, на которой заметны две стоящие впереди него фигуры с горящими глазами.

«Жутко», «Ты выжил?», «О Господи! Что это такое смотрит на него?» — отреагировали в комментариях другие пользователи Reddit. Многие предположили, что рассказчик встретил двух оленей. Автор поста подтвердил их догадки. «Это самка оленя с детенышем. Испугали меня до чертиков на пару секунд, пока я не понял, кто это», — поделился JephriB.

Ранее другой пользователь Reddit заявил, что ненадолго оставил машину без присмотра и по возвращении обнаружил на лобовом стекле странную фотографию. Некоторые комментаторы сочли находку пугающей.