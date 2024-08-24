Мужчина в Уэльсе выжил после 240 осиных укусов

Эндрю Пауэлл — 57-летний организатор фестивалей, живущий в городке Брекон в валлийском графстве Поуис. В воскресенье он отправился на велопрогулку, а затем вернулся и пошел кормить куриц, как вдруг на мужчину налетел целый рой ос.
Мужчина рассказал новостному порталу Sky News, что насекомые облепили его в считанные секунды. «Я вбежал в дом, сразу бросился в ванную и включил душ. Вся ванная комната была заполнена осами. Моя жена Джина плескала на меня воду из ведра, чтобы насекомые отцепились. Несмотря на душ, вся моя спина превратилась в живой ковер из ос», — делится пострадавший.
Эндрю позвонил другу, который тут же отвез его в местный травмпункт. Там врачи нашли на его теле около 240 укусов. По словам пострадавшего, оперативная работа медиков и помощь друга спасли ему жизнь — сам он был не в том состоянии, чтобы куда-то добраться.
Мужчина считает, что ос мог разозлить фермер, который косил траву у себя на поле по соседству, а сам он просто подвернулся разозленному рою под руку.
Сейчас травмпункт в Поуисе открыт 24 часа в сутки, но с сентября он перейдет на сокращенный режим работы — с 8 утра до 8 вечера. Горожане призывают задуматься о том, что счастливое спасение Эндрю оказалось возможным только из-за того, что травмпункт был открыт, и просят не сокращать часы его работы.
Национальная служба здравоохранения советует прикладывать лед к местам укусов на 20 минут, принимать противоаллергенные и обезболивающие средства и ни в коем случае не чесать места укусов. Впрочем, в случае Эндрю своими силами, конечно, вылечить столько укусов вряд ли бы удалось.
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