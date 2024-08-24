Мужчина в Уэльсе выжил после 240 осиных укусов

Эндрю позвонил другу, который тут же отвез его в местный травмпункт. Там врачи нашли на его теле около 240 укусов. По словам пострадавшего, оперативная работа медиков и помощь друга спасли ему жизнь — сам он был не в том состоянии, чтобы куда-то добраться.