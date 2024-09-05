Мужчина установил рекорд, назвав 14 тысяч цифр числа Эйлера за 49 минут

Как и число Пи, число Эйлера является иррациональным. Оно начинается со значения «2,71828» и продолжается до бесконечности в последовательности, которая никогда не повторяется. Чтобы избежать попыток обмана со стороны участников, рекордсменам при попытке побить этот уникальный рекорд Гиннесса завязывают глаза, прежде чем они начнут произносить цифры. Если они ошибутся хотя бы на одну десятичную дробь или потратят более 15 секунд на произнесение следующей десятичной дроби, это приведет к дисквалификации.