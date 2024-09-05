Мужчина установил рекорд, назвав 14 тысяч цифр числа Эйлера за 49 минут

Индиец с невероятной памятью недавно установил новый мировой рекорд, назвав 14 тысяч цифр числа Эйлера всего за 49 минут.
Как и число Пи, число Эйлера является иррациональным. Оно начинается со значения «2,71828» и продолжается до бесконечности в последовательности, которая никогда не повторяется. Чтобы избежать попыток обмана со стороны участников, рекордсменам при попытке побить этот уникальный рекорд Гиннесса завязывают глаза, прежде чем они начнут произносить цифры. Если они ошибутся хотя бы на одну десятичную дробь или потратят более 15 секунд на произнесение следующей десятичной дроби, это приведет к дисквалификации.
Житель Индии Дипу В (Deepu V) всегда отличался удивительной памятью на числа. Однажды он установил национальный рекорд, назвав 2000 цифр иррационального числа Пи быстрее, чем кто-либо другой. Однако лишь этого достижения Дипу было мало, поэтому недавно он решил увековечить свое имя, установив рекорд мирового масштаба.
В течение четырех месяцев мужчина готовился к своему триумфу, после чего назвал 14 тысяч цифр числа Эйлера всего за 49 минут, побив предыдущий рекорд Гиннесса в 10 122 цифры.
Ранее мировой рекорд установила команда Кентукки по боулингу, совершив 2032 удара за 24 часа. Подробнее об этом можно узнать в отдельном материале.