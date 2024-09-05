Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина установил рекорд, назвав 14 тысяч цифр числа Эйлера за 49 минут

Число Эйлера — трансцендентное число, которое еще в 1961 году получило 100 265 десятичных знаков. Житель Индии Дипу В (Deepu V) смог назвать 14 тысяч цифр из последовательности этого числа менее чем за час.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Индиец с невероятной памятью недавно установил новый мировой рекорд, назвав 14 тысяч цифр числа Эйлера всего за 49 минут.

Как и число Пи, число Эйлера является иррациональным. Оно начинается со значения «2,71828» и продолжается до бесконечности в последовательности, которая никогда не повторяется. Чтобы избежать попыток обмана со стороны участников, рекордсменам при попытке побить этот уникальный рекорд Гиннесса завязывают глаза, прежде чем они начнут произносить цифры. Если они ошибутся хотя бы на одну десятичную дробь или потратят более 15 секунд на произнесение следующей десятичной дроби, это приведет к дисквалификации.

Житель Индии Дипу В (Deepu V) всегда отличался удивительной памятью на числа. Однажды он установил национальный рекорд, назвав 2000 цифр иррационального числа Пи быстрее, чем кто-либо другой. Однако лишь этого достижения Дипу было мало, поэтому недавно он решил увековечить свое имя, установив рекорд мирового масштаба.

Начало числа Эйлера
Начало числа Эйлера

В течение четырех месяцев мужчина готовился к своему триумфу, после чего назвал 14 тысяч цифр числа Эйлера всего за 49 минут, побив предыдущий рекорд Гиннесса в 10 122 цифры.

Ранее мировой рекорд установила команда Кентукки по боулингу, совершив 2032 удара за 24 часа. Подробнее об этом можно узнать в отдельном материале.