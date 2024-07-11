Мужчина уснул на круге и оказался в открытом море, где дрейфовал 19 часов

Нань рассказал своим спасателям, что зашел в воду около 6 или 7 часов вечера 6 июля, но проснулся уже через несколько часов в открытом море, далеко от берега. Тайванец утверждает, что пытался позвать на помощь, но он был слишком далеко в открытом море, чтобы кто-нибудь мог его услышать. Поэтому Нань просто дрейфовал на своем круге для плавания всю ночь и весь следующий день, пока его не заметил проплывающий экипаж.