Мужчина уснул на круге и оказался в открытом море, где дрейфовал 19 часов

7 июля рыболовецкое судно Wanli Princess 168, направлявшееся в порт Нью-Тайбэй, заметило в воде в трех-четырех км от береговой линии мужчину, дрейфующего в разноцветном надувном круге. Оказалось, что 58-летний Хонг Нань заснул во время плавания, из-за чего течение отнесло его в открытое море, где пострадавший находился не менее 19 часов. Прежде, чем забраться на борт, пострадавший закинул свой «спасательный» надувной круг на плечо, чтобы взять его с собой.
Нань рассказал своим спасателям, что зашел в воду около 6 или 7 часов вечера 6 июля, но проснулся уже через несколько часов в открытом море, далеко от берега. Тайванец утверждает, что пытался позвать на помощь, но он был слишком далеко в открытом море, чтобы кто-нибудь мог его услышать. Поэтому Нань просто дрейфовал на своем круге для плавания всю ночь и весь следующий день, пока его не заметил проплывающий экипаж.
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Кристина Корчанова