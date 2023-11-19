18:18 (мск), источник: Известия

Мужчина спас провалившуюся под лед собаку в подмосковном Красногорске

В подмосковном Красногорске мужчина спас собаку, которая провалилась под лед. Об этом 19 ноября сообщают очевидцы в соцсетях.

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Инцидент произошел недалеко от ЖК на Мякининском шоссе. Животное провалилось под лед в Живописной бухте. Мужчина бросился в воду за собакой, не раздеваясь, и спас ее.

Ранее, 9 сентября, в Дагестане работник районных электросетей спас кошку, забравшуюся на опору линий электропередачи. Он забрался наверх, взял кошку и бросил ее на одеяло, которое внизу держали двое мужчин.

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