Мужчина спас провалившуюся под лед собаку в подмосковном Красногорске
В подмосковном Красногорске мужчина спас собаку, которая провалилась под лед. Об этом 19 ноября сообщают очевидцы в соцсетях.
В подмосковном Красногорске мужчина спас собаку, которая провалилась под лед. Об этом 19 ноября сообщают очевидцы в соцсетях.
Инцидент произошел недалеко от ЖК на Мякининском шоссе. Животное провалилось под лед в Живописной бухте. Мужчина бросился в воду за собакой, не раздеваясь, и спас ее.
Ранее, 9 сентября, в Дагестане работник районных электросетей спас кошку, забравшуюся на опору линий электропередачи. Он забрался наверх, взял кошку и бросил ее на одеяло, которое внизу держали двое мужчин.