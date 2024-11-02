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Мужчина сорвал джекпот в размере $3 млн из-за того, что забыл свой обед

Узнав о выигрыше, мужчина сразу же позвонил жене, чтобы ее обрадовать. Но она изначально не поверила в такую удачу.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Игрок в лотерею из штата Миссури (США) выиграл джекпот в размере $3 млн (~ 292,7 млн рублей) по билету, который он купил только потому, что забыл пообедать.

Мужчина рассказал сотрудникам лотереи, что ему позвонила жена и сказала, что он забыл дома свой обед, поэтому он зашел в продуктовый магазин Schnucks на Фогель-роуд в Арнольде (Миссури, США), чтобы купить что-нибудь перекусить.

В магазине его внимание привлек лотерейный билет Millionaire Bucks стоимостью всего $30 (~ 2927 рублей).

Обычно я не разыгрываю лотерейные билеты стоимостью 30 долларов, но поскольку у меня было 60 долларов, которые я выиграл ранее на других лотерейных билетах, я подумал: Почему бы и нет?

Мужчина случайно выигравший $3 млн

Узнав о сорванном джекпоте, мужчина сразу же позвонил жене, чтобы ее обрадовать.

Я люблю шутить. Потребовалось некоторое время, чтобы убедить ее поверить мне!

Мужчина случайно выигравший $3 млн

Ранее рассказывали, что китаец выиграл 24 миллиона юаней, вписав в лотерейный билет даты рождения своей семьи.