Мужчина случайно отправил родственникам интимное видео из-за экстренного вызова

Мужчина лег спать обнаженным, а утром, когда на смартфоне сработал будильник, пытался выключить его всеми способами. Тогда американец пять раз нажал на кнопку питания, тем самым активировав функцию «Экстренный вызов».
Тихая мелодия будильника сменилась воем сирены, которая напугала полусонного мужчину. На экране телефона высветилось уведомление с рекомендацией позвонить в службу 911 и отправить свою геолокацию контактам для экстренных вызовов. Американец быстро выключил смартфон и подумал, что на этом его утренние приключения закончились. Однако все только начиналось.
Через несколько минут мужчине начали звонить друзья и родственники, которые волновались не столько о его безопасности, сколько о видео, которое они получили.
Оказалось, что в режиме SOS смартфон автоматически записывает и отправляет видео контактов для экстренной связи. И поскольку мужчина лежал на кровати обнаженным, друзья и родственники получили ролик с интимным содержанием вместе с геолокацией американца.
«Так что да, функции SOS в Pixel — отличный способ отправлять людям непристойные фотографии», — пошутил мужчина. Позже он добавил, что эту функцию можно настроить, чтобы экстренный вызов включался не сразу, а только после нажатия на красный круг на экране смартфона. Американцу просто не повезло, что он не сделал этого.
Смущение мужчины рассмешило друзей и родственников и подарило им веселое начало дня.
Ранее мужчина случайно отправил смс на случайный номер и познакомился с будущей женой.