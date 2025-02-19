Мужчина случайно отправил родственникам интимное видео из-за экстренного вызова

«Так что да, функции SOS в Pixel — отличный способ отправлять людям непристойные фотографии», — пошутил мужчина. Позже он добавил, что эту функцию можно настроить, чтобы экстренный вызов включался не сразу, а только после нажатия на красный круг на экране смартфона. Американцу просто не повезло, что он не сделал этого.