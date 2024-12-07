Мужчина сделал предложение возлюбленной, написав в небе фразу «Marry me»

1 декабря 2024 года вертолет Robinson R44 с тремя пассажирами на борту поднялся в воздух из Быдгоща (Польша). Пилот Яцек сидел за штурвалом, а пассажиры Александр и Оливия — на заднем сиденье. На момент взлета только двое знали, насколько особенным будет этот полет.