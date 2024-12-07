Мужчина сделал предложение возлюбленной, написав в небе фразу «Marry me»

Мужчина из Польши по имени Александр сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Оливии крайне необычным способом: он прибег к услугам пилота, что написал в небе фразу «Marry me» («Выходи за меня») и нарисовал сердечко. Об этом пишет Flightradar24.
1 декабря 2024 года вертолет Robinson R44 с тремя пассажирами на борту поднялся в воздух из Быдгоща (Польша). Пилот Яцек сидел за штурвалом, а пассажиры Александр и Оливия — на заднем сиденье. На момент взлета только двое знали, насколько особенным будет этот полет.
Александр заранее расписал план полета таким образом, чтобы не помешать другим вертолетам, но составить при этом в воздухе фразу с предложением и рисунком сердца. Известно, что для осуществления задуманного пилоту потребовалось чуть больше часа.
Когда предложение было записано, Александр попросил проверить Оливию их план полета на сайте отслеживания, подготовив обручальное кольцо. Удивленная девушка, увидев фразу «Marry me» («Выходи за меня»), ответила «да».
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