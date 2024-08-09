Мужчина ради фотографий повредил древний объект культурного наследия

Согласно заявлению Гражданской гвардии, 39-летний мужчина из Лос-Вильяреса (Испания) ради фотографий для социальной сети облил древние наскальные рисунки водой, чтобы сделать их более заметными на камере. Из-за того, что рисунки были сделаны на известняковой поверхности, содержащей водорастворимые соли, они стали постепенно растворяться из-за воздействия воды.