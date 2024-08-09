Мужчина ради фотографий повредил древний объект культурного наследия

Испанские власти проводят расследование в отношении мужчины, который, предположительно, повредил тысячелетние наскальные рисунки горного массива Сьерра-сюр-де-Хаэн (Испания).
Согласно заявлению Гражданской гвардии, 39-летний мужчина из Лос-Вильяреса (Испания) ради фотографий для социальной сети облил древние наскальные рисунки водой, чтобы сделать их более заметными на камере. Из-за того, что рисунки были сделаны на известняковой поверхности, содержащей водорастворимые соли, они стали постепенно растворяться из-за воздействия воды.
Сообщается, что для страны повреждение памятника, занесенного в реестр объектов культурного наследия Испании, является огромной потерей. В настоящее время местные власти проводят необходимые экспертизы, чтобы установить подлинного виновника. До тех пор мужчина, сделавший фотографии, будет находиться под следствием.
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Кристина Корчанова