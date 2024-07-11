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Мужчина пытался провести контрабандой 104 змеи в штанах

Сотрудники таможни в южном китайском городе Шэньчжэнь перехватили мужчину, в штанах у которого было более 100 змей в пластиковых пакетах.

Сотрудники таможни в южном китайском городе Шэньчжэнь перехватили мужчину, следовавшего через контрольно-пропускной пункт между Гонконгом и материковым Китаем — порт Футянь. Во время досмотра полицейские обнаружили в карманах его брюк шесть пластиковых пакетов, заполненных 104-мя живыми змеями различных форм и цветов.

Позже были идентифицированы пять видов змей, среди них: молочная змея, западная вогнозовая змея, кукурузная змея, техасская крысиная змея и бычья змея. Известно, что четыре из пяти видов не обитают в Китае и ни один из них не является ядовитым.

Кстати, знаете ли вы, как правильно — змеи «кусают» или «жалят»? Ответ ищите в видео от редакции ВФокусе Mail.ru.

Кристина Корчанова