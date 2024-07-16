Мужчина проехал через всю Ирландию на одноколесном велосипеде за 5 дней

Имон Кивени, проехавший через всю Ирландию (примерно 495 км) на одноколесном велосипеде за 5 дней 5 часов и 23 минуты, установил абсолютный рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Кивени рассказал, что его давно привлекала подобная цель, потому что она «казалась идеальным сочетанием пугающего и смешного».