Мужчина проехал через всю Ирландию на одноколесном велосипеде за 5 дней

Имон Кивени, проехавший через всю Ирландию (примерно 495 км) на одноколесном велосипеде за 5 дней 5 часов и 23 минуты, установил абсолютный рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Кивени рассказал, что его давно привлекала подобная цель, потому что она «казалась идеальным сочетанием пугающего и смешного».
Ранее Кивени уже бывал на страницах Книги Гиннесса, так как в 2016 году он установил рекорд по самому длинному в мире путешествию босиком и совершил восхождение на 10 гор босиком за 10 дней.
Чтобы побить новый рекорд, ирландцу приходилось проводить в пути по 12 часов каждый день. Хотя к вечеру, по его словам, было особенно трудно заставить себя проехать последние несколько километров. Из-за распухшей лодыжки любой поворот педалей казался Кивени пыткой.
Тем не менее, ему удалось стать первым человеком, пересекшим Ирландию на одноколесном велосипеде за такой короткий срок.
Ранее забавный рекорд установил индиец Винод Чаудхари, напечатавший все буквы алфавита носом за 25,66 секунды. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.
Кристина Корчанова