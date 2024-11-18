Мужчина принес в приют тысячу мышей. Кошкам пришлось потесниться

Американец принес в приют для животных тысячу мышей, многие из которых беременны. Ситуация обернулась катастрофой: мышам не могут найти места. Проблема усугубляется быстрым размножением грызунов. Об этом сообщает The Guardian.
Мужчина пришел в приют штата Нью-Гэмпшир (США) и сказал, что хочет отдать 150 мышей. Позже выяснилось, что он имел в виду 150 контейнеров с мышами. В тот день он отдал 73 грызуна, к концу недели их число выросло до 450. Еще пять сотен мышей уже направлялись в приют.
Чтобы разместить такое количество мышей, сотрудники переоборудовали часть павильона для кошек. Теперь контейнерами для мышей заняты пол, столы и полки приюта. При этом каждого грызуна нужно обеспечить едой, водой и чистой подстилкой.
Лиза Деннисон, исполнительный директор Общества по предотвращению жестокого обращения с животными в Нью-Гэмпшире, подчеркнула, что ранее приюту не доводилось принимать свыше 125 животных за один день.
Чтобы разгрузить сотрудников, принять мышей согласились другие приюты Нью-Гэмпшира. Некоторые грызуны отправились в приемные семьи. Сотрудники даже дали новым обитателям забавные имена, вдохновленные названиями конфет, — например, Баттерфингер, Милк Дад и Джуниор Минт.
Приют продолжает искать средства на корм и оборудование, а сотрудники надеются, что местные жители помогут справиться с этой непростой ситуацией.
Ранее представители Департамента охраны окружающей среды (DEC) США изъяли белку-блогера по имени Пинат и енота Фреда у американца Марка Лонго. Во время «ареста» белка укусила одного из сотрудников департамента, после чего ее заподозрили в бешенстве. Уже 2 ноября белку и енота усыпили. Через десять дней оказалось, что животные были совершенно здоровы. Теперь Департамент охраны окружающей среды проводит внутреннее расследование. Инцидент заставил организацию пересмотреть ряд регламентов и процедур.
В апреле в приюте для животных West Place Animal Sanctuary в Род-Айленде (США) провели вечеринку в честь 17-летия хохлатой утки Эрны, сообщает United Press International. Обычно утки такой породы живут до 12 лет. Эрна была спасена в 2007 году. В приюте для животных отметили, что у их подопечной замечательный материнский инстинкт. Она заботится о десятках утят, гусят, цыплят и других. Благодаря Эрне было спасено много осиротевших птенцов.