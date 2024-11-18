Мужчина принес в приют тысячу мышей. Кошкам пришлось потесниться

В апреле в приюте для животных West Place Animal Sanctuary в Род-Айленде (США) провели вечеринку в честь 17-летия хохлатой утки Эрны, сообщает United Press International. Обычно утки такой породы живут до 12 лет. Эрна была спасена в 2007 году. В приюте для животных отметили, что у их подопечной замечательный материнский инстинкт. Она заботится о десятках утят, гусят, цыплят и других. Благодаря Эрне было спасено много осиротевших птенцов.