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Мужчина принес в приют тысячу мышей. Кошкам пришлось потесниться

Сотрудники приюта назвали ситуацию катастрофой.

Американец принес в приют для животных тысячу мышей, многие из которых беременны. Ситуация обернулась катастрофой: мышам не могут найти места. Проблема усугубляется быстрым размножением грызунов. Об этом сообщает The Guardian.

Мужчина пришел в приют штата Нью-Гэмпшир (США) и сказал, что хочет отдать 150 мышей. Позже выяснилось, что он имел в виду 150 контейнеров с мышами. В тот день он отдал 73 грызуна, к концу недели их число выросло до 450. Еще пять сотен мышей уже направлялись в приют.

Сотрудники подсчитали, что если выстроить всех мышей друг за другом, получится линия, превышающая по длине футбольное поле. Ситуацию усложняет естественная биология мышей: они могут рожать каждые три недели, начиная с шести недель от рождения.

Чтобы разместить такое количество мышей, сотрудники переоборудовали часть павильона для кошек. Теперь контейнерами для мышей заняты пол, столы и полки приюта. При этом каждого грызуна нужно обеспечить едой, водой и чистой подстилкой.

Лиза Деннисон, исполнительный директор Общества по предотвращению жестокого обращения с животными в Нью-Гэмпшире, подчеркнула, что ранее приюту не доводилось принимать свыше 125 животных за один день.

Чтобы разгрузить сотрудников, принять мышей согласились другие приюты Нью-Гэмпшира. Некоторые грызуны отправились в приемные семьи. Сотрудники даже дали новым обитателям забавные имена, вдохновленные названиями конфет, — например, Баттерфингер, Милк Дад и Джуниор Минт.

Приют продолжает искать средства на корм и оборудование, а сотрудники надеются, что местные жители помогут справиться с этой непростой ситуацией.

Ранее представители Департамента охраны окружающей среды (DEC) США изъяли белку-блогера по имени Пинат и енота Фреда у американца Марка Лонго. Во время «ареста» белка укусила одного из сотрудников департамента, после чего ее заподозрили в бешенстве. Уже 2 ноября белку и енота усыпили. Через десять дней оказалось, что животные были совершенно здоровы. Теперь Департамент охраны окружающей среды проводит внутреннее расследование. Инцидент заставил организацию пересмотреть ряд регламентов и процедур.

В апреле в приюте для животных West Place Animal Sanctuary в Род-Айленде (США) провели вечеринку в честь 17-летия хохлатой утки Эрны, сообщает United Press International. Обычно утки такой породы живут до 12 лет. Эрна была спасена в 2007 году. В приюте для животных отметили, что у их подопечной замечательный материнский инстинкт. Она заботится о десятках утят, гусят, цыплят и других. Благодаря Эрне было спасено много осиротевших птенцов.