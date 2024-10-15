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Мужчина приговорен к заключению за помощь в домашних делах

Поляк незаконно проникал в дома соседей, чтобы убраться, развесить белье и вымыть пол. Рассказываем, зачем он это делал.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Gwent Police

Поляк был приговорен к двум месяцам тюремного заключения за проникновение в два дома и выполнение различных домашних дел. Об этом пишет Oddity Central.

36-летний Дамиан Войнилович проник в два дома в Ньюпорте, Уэльс, Великобритания и выполнил различные дела по дому, такие как вынос мусора, развешивание белья и мытье полов. Но жертвы мужчины не оценили такое благородство.

Одна из пострадавших вернулась домой двухнедельного отсутствия и заметила, что мусорный бак был опустошен, кормушки для птиц наполнены, а в саду некоторые горшки с растениями пересажены. Женщина была настолько напугана, что переехала жить к друзьям.

Позже в другом доме система видеонаблюдения зафиксировала, как Войнилович вломился в другой дом, постирал одежду, принял душ и выпил немного вина.

Адвокат Войниловича сообщил суду, что мужчина на момент совершения преступлений был бездомным и попросил судью учесть, что он не причинил вреда во время совершения преступлений.

Суд приговорил Войниловича к 22 месяцам лишения свободы, посчитав, что мужчина может быть опасен для общества.

Ранее в Японии была задержана самая старая банда преступников.