Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психиатр придумал простой способ ограничить детям экранное время

Для этого не нужно устанавливать на гаджеты «родительский контроль».

Источник: Kelly Sikkema/CC0

Врач-психиатр Ричард Уордсворт, отец семерых детей, рассказал в Сети о правилах, касающихся гаджетов в его доме. Мужчина составил список из нескольких дел, которые ребенок должен выполнить, чтобы получить доступ к экранному времени. Об этом пишет Scary Mommy.

Уодсворт вместе с женой воспитывает семерых детей в возрасте от одного до 17 лет. Те, у кого есть собственные планшеты или телефоны, должны на выбор выполнить какой-либо пункт из списка дел, который составил глава семейства, чтобы воспользоваться гаджетами. Мужчина предлагает следующие действия:

  • Убраться в комнате: аккуратно сложить одежду, вынести мусор, застелить кровать, сложить на место игрушки.
  • Сделать что-то полезное по дому в целом.
  • Убраться на всех этажах дома, в том числе на лестнице.
  • Выполнить домашнее задание.
  • Заняться спортом: пройти на беговой дорожке полтора километра или в течение 20 минут выполнять любые другие физические упражнения.
  • Приготовить обед на следующий день.
  • Вымыть туалет.
  • Постирать вещи или развесить их.

Врач подчеркивает, что он не заставляет заниматься детей спортом, но если они хотят пользоваться гаджетами, им необходимо выполнить определенные задачи. Так, например, его сын встает в шесть утра и делает зарядку, чтобы после школы у него была возможность провести время в онлайн-игре со своим другом.

Как считает отец, родители должны следить за экранным временем детей. Также он напомнил, что бесконтрольное использование гаджетов приводит к развитию депрессии и тревожности у подростков.

Ранее эксперты посоветовали родителям не ограничивать экранное время детей, а предлагать альтернативы.

Анна Морозова