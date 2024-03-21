Психиатр придумал простой способ ограничить детям экранное время

Врач подчеркивает, что он не заставляет заниматься детей спортом, но если они хотят пользоваться гаджетами, им необходимо выполнить определенные задачи. Так, например, его сын встает в шесть утра и делает зарядку, чтобы после школы у него была возможность провести время в онлайн-игре со своим другом.