Психиатр придумал простой способ ограничить детям экранное время

Врач-психиатр Ричард Уордсворт, отец семерых детей, рассказал в Сети о правилах, касающихся гаджетов в его доме. Мужчина составил список из нескольких дел, которые ребенок должен выполнить, чтобы получить доступ к экранному времени. Об этом пишет Scary Mommy.
Уодсворт вместе с женой воспитывает семерых детей в возрасте от одного до 17 лет. Те, у кого есть собственные планшеты или телефоны, должны на выбор выполнить какой-либо пункт из списка дел, который составил глава семейства, чтобы воспользоваться гаджетами. Мужчина предлагает следующие действия:
- Убраться в комнате: аккуратно сложить одежду, вынести мусор, застелить кровать, сложить на место игрушки.
- Сделать что-то полезное по дому в целом.
- Убраться на всех этажах дома, в том числе на лестнице.
- Выполнить домашнее задание.
- Заняться спортом: пройти на беговой дорожке полтора километра или в течение 20 минут выполнять любые другие физические упражнения.
- Приготовить обед на следующий день.
- Вымыть туалет.
- Постирать вещи или развесить их.
Врач подчеркивает, что он не заставляет заниматься детей спортом, но если они хотят пользоваться гаджетами, им необходимо выполнить определенные задачи. Так, например, его сын встает в шесть утра и делает зарядку, чтобы после школы у него была возможность провести время в онлайн-игре со своим другом.
Ранее эксперты посоветовали родителям не ограничивать экранное время детей, а предлагать альтернативы.
Анна Морозова