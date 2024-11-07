Мужчина прибег к гипнозу, чтобы вылечить зависимость от газировки

Его пристрастие началось с одной банки за обедом. «Потом мы с коллегами стали покупать напитки в течение всего дня. Газировку приносили из кафе возле работы, там же был автомат с напитками, так что я мог приобрести их в любой момент. Я даже не заметил, как стал пить только газировку и перестал пить воду», — говорит Том Боуи.