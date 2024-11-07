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Мужчина прибег к гипнозу, чтобы вылечить зависимость от газировки

Он тратил по £250 в месяц на напитки и перестал пить воду.

Источник: Freepik

42-летний менеджер склада Том Боуи так пристрастился к газировке Dr. Pepper, что перестал пить воду. На сладкие напитки мужчина тратил по £250 в месяц, пишет Daily Mail. За десять лет на газировку у него ушло около £30 тыс. Чтобы избавиться от тяги к напитку, выходцу из английского города Марлоу даже пришлось прибегнуть к гипнозу.

«Если вы идете на сеанс с позитивным настроем и точно хотите, чтобы гипноз сработал, то он сработает», — считает Том Боуи.

Его пристрастие началось с одной банки за обедом. «Потом мы с коллегами стали покупать напитки в течение всего дня. Газировку приносили из кафе возле работы, там же был автомат с напитками, так что я мог приобрести их в любой момент. Я даже не заметил, как стал пить только газировку и перестал пить воду», — говорит Том Боуи.

Он покупал газировку пачками и следил за тем, чтобы у него всегда был запас сладких напитков. Том Боуи также заметил, что набрал вес, он постоянно страдал от вздутия живота, и у него начались проблемы с зубами. Мужчина обратился к стоматологу, и тот отметил, что уровень эрозии эмали зубов у пациента почти как у 70-летнего.

Избавиться от газировки в своей жизни Том Боуи решил ради детей: его старшая дочь начала просить такой напиток. После отказа от такой пищевой привычки мужчина похудел и даже не смотрит в сторону газировки.