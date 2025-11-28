Мужчина потребовал убрать новогоднюю елку из подъезда из-за оскорбления религиозных чувств

Инцидент произошел в Москве в ЖК «Середневский лес». Жильцы украсили интерьер подъезда к Новому году — установили и нарядили елку, развесили украшения. Однако один человек, проживающий в подъезде, оказался недоволен. Он попросил убрать праздничное дерево в другое место, сославшись на то, что были оскорблены его религиозные чувства. Уточняется, что недовольный житель является мусульманином и по, его словам, недовольство возникло не только у него.