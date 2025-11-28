Мужчина потребовал убрать новогоднюю елку из подъезда из-за оскорбления религиозных чувств

Инцидент произошел в Москве в ЖК «Середневский лес». Жильцы украсили интерьер подъезда к Новому году — установили и нарядили елку, развесили украшения. Однако один человек, проживающий в подъезде, оказался недоволен. Он попросил убрать праздничное дерево в другое место, сославшись на то, что были оскорблены его религиозные чувства. Уточняется, что недовольный житель является мусульманином и по, его словам, недовольство возникло не только у него.
«Для многих семей в нашем подъезде, включая мою, исходя из наших глубоких религиозных убеждений (ислам), наличие такого символа в общем пространстве является неприемлемым. Наша вера не позволяет нам принимать участие или даже косвенно одобрять подобные традиции. Мы очень уважаем ваши традиции и ваше право праздновать, но просим с пониманием отнестись и к нашим общим религиозным чувствам», — заявил жилец.
Соседи парировали тем, что все обсуждения и голосования по поводу новогодних украшений уже были проведены и на тот момент возражений ни от кого не поступало. Кроме того, жильцы подчеркнули, что это одна из традиций празднования Нового года в России.
«Русский дух новогоднего праздника включает в себя различные традиции и обычаи, которые связаны с историей и культурой России. Елку мы никуда убирать не будем, и точка!» — приводит их слова Telegram-канал «Осторожно, Москва».
