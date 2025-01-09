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Мужчина потерялся в горах и 13 дней выживал благодаря ягодам и мюсли

В Австралии мужчина потерялся в национальном парке Косцюшко и сумел выжить. Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

Источник: Валерия Чараева

23-летний Хади Назари отправился в горы 26 декабря. В тот же день он должен был встретиться с друзьями в палаточном городке, но так и не появился. Те сообщили об исчезновении Назари полицейским, и они начали его поиски вместе со спасателями.

31 декабря сотрудники полиции нашли у реки мусор и треккинговые палки, оставленные Назари. 5 января они наткнулись на зажигалку, фотоаппарат и сумку, также принадлежавшие пропавшему мужчине. Назари спасли только спустя 13 дней после исчезновения. На изможденного мужчину наткнулась группа туристов. Он рассказал, что все эти дни он жил в хижине в горах и ждал спасения. Назари питался батончиками мюсли, которые у него были с собой, и собранными неподалеку ягодами.

Мужчина был обезвожен, но не получил никаких серьезных травм. Семья Назари назвала день его спасения самым счастливым днем в жизни.