Мужчина потерялся в горах и 13 дней выживал благодаря ягодам и мюсли

31 декабря сотрудники полиции нашли у реки мусор и треккинговые палки, оставленные Назари. 5 января они наткнулись на зажигалку, фотоаппарат и сумку, также принадлежавшие пропавшему мужчине. Назари спасли только спустя 13 дней после исчезновения. На изможденного мужчину наткнулась группа туристов. Он рассказал, что все эти дни он жил в хижине в горах и ждал спасения. Назари питался батончиками мюсли, которые у него были с собой, и собранными неподалеку ягодами.