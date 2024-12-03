Мужчина получил компенсацию за отсутствие рифления на батончике Mars

Когда мужчина открыл батончик в надежде перекусить, увидел, что он абсолютно гладкий. Тогда Сигер решил обратиться к компании-производителю Mars Wrigley UK, чтобы выяснить, «какой промышленный процесс мог привести к тому, что не было рифления».