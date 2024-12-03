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Мужчина получил компенсацию за отсутствие рифления на батончике Mars

Жителю Великобритании возместили £2. Но он был недоволен, потому что хотел узнать, из-за чего батончик был гладким.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Harry Seager/SWNS

Британец получил компенсацию размером £2 (~270 рублей) от компании Mars за то, что на купленном батончике не было фирменного рифления. Об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что Гарри Сигер, 34-летний ведущий из города Эйлсбери (Бакингемшир, Великобритания), купил бракованный батончик Mars на станции техобслуживания в графстве Оксфордшир, когда ездил с друзьями на выставку классических автомобилей.

Когда мужчина открыл батончик в надежде перекусить, увидел, что он абсолютно гладкий. Тогда Сигер решил обратиться к компании-производителю Mars Wrigley UK, чтобы выяснить, «какой промышленный процесс мог привести к тому, что не было рифления».

На вкус он остался таким же. Просто он был намного тоньше сверху, вот и все — не такой густой.

Гарри Сигер
получил компенсацию от компании Mars Wrigley UK

Мужчина поделился, что так и не узнал, решила ли компания отказаться от фирменного узора, однако получил небольшую компенсацию. Но позже члены клуба Dull Men’s Club рассказали Сигеру, что батончик не прошел процесс обдува воздухом, из-за чего остался гладким. Получается, что отсутствие рифления оказалось производственным браком.

Ранее рассказывали, что компания Mars планирует выпустить Skittles с хрустящей текстурой.