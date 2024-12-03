Мужчина получил компенсацию за отсутствие рифления на батончике Mars

Британец получил компенсацию размером £2 (~270 рублей) от компании Mars за то, что на купленном батончике не было фирменного рифления. Об этом сообщает The Guardian.
Сообщается, что Гарри Сигер, 34-летний ведущий из города Эйлсбери (Бакингемшир, Великобритания), купил бракованный батончик Mars на станции техобслуживания в графстве Оксфордшир, когда ездил с друзьями на выставку классических автомобилей.
Когда мужчина открыл батончик в надежде перекусить, увидел, что он абсолютно гладкий. Тогда Сигер решил обратиться к компании-производителю Mars Wrigley UK, чтобы выяснить, «какой промышленный процесс мог привести к тому, что не было рифления».
На вкус он остался таким же. Просто он был намного тоньше сверху, вот и все — не такой густой.
Мужчина поделился, что так и не узнал, решила ли компания отказаться от фирменного узора, однако получил небольшую компенсацию. Но позже члены клуба Dull Men’s Club рассказали Сигеру, что батончик не прошел процесс обдува воздухом, из-за чего остался гладким. Получается, что отсутствие рифления оказалось производственным браком.
Ранее рассказывали, что компания Mars планирует выпустить Skittles с хрустящей текстурой.