Мужчина получил коллапс легкого после занятия спортом

Врачи из китайской провинции Хэнань рассказали о необычном случае с мужчиной, которому был диагностирован пневмоторакс после легкой физической нагрузки. Об этом пишет Oddity Central.
Китаец рассказал, что он начал заниматься спортом, чтобы сбросить вес, однако успел только 20 раз отжаться и пару минут попрыгать через скакалку, после чего ему стало плохо. Мужчина прекратил физические упражнения и решил заняться другими делами.
На следующее утро он почувствовал сильную боль в груди. Также мужчине было тяжело дышать, особенно после минимальных физических нагрузок, таких как подъем по лестнице. В какой-то момент симптомы стали настолько сильными, что китаец отправился в больницу, где врачи диагностировали у него пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции легких.
Судя по всему, усилия, которые мужчина приложил во время выполнения физических упражнений, были настолько сильными, что он проткнул легкое. Рентген показал, что из-за повреждения оно уменьшилось до трети своего нормального размера. По словам врачей, если бы китаец не обратился за медицинской помощью, со временем состояние бы только ухудшилось, что в конечном итоге могло привести к смерти.
Врачи использовали эту историю, чтобы напомнить о том, что важно всегда прислушиваться к своему организму и не перенапрягаться.
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