Мужчина получил коллапс легкого после занятия спортом

Судя по всему, усилия, которые мужчина приложил во время выполнения физических упражнений, были настолько сильными, что он проткнул легкое. Рентген показал, что из-за повреждения оно уменьшилось до трети своего нормального размера. По словам врачей, если бы китаец не обратился за медицинской помощью, со временем состояние бы только ухудшилось, что в конечном итоге могло привести к смерти.