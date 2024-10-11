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Мужчина покорил Эверест, не выходя из дома, и установил рекорд

В США мужчина покорил Эверест, не выходя из дома, и установил рекорд, пишет UPI. Нужную дистанцию он преодолел, спускаясь и поднимаясь по лестнице.

Источник: AP 2023

Шон Гризли, житель Лас-Вегаса, побил мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени подъема и спуска с высоты Эвереста. Для этого он 22 часа и 57 минут поднимался и спускался по лестнице своего дома.

Таким образом Гризли преодолел расстояние в 8800 метров, что соответствует высоте Эвереста. Весь процесс мужчина транслировал в своих соцсетях.

«Я решил установить этот рекорд, потому что никто этого раньше не делал,» — прокомментировал американец.

Мужчина добавил, что целью его акции также является сбор средств на помощь людям с ментальными проблемами.

«У меня были свои психические трудности, поэтому эта благотворительность очень близка моему сердцу», — отметил он.