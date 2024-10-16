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Мужчина поделился в Сети сложной задачей на собеседовании

Инженер-механик рассказал, что до сих пор не может решить эту задачу.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В социальной сети Reddit мужчина рассказал о сложной задаче на собеседовании, которую он не может решить до сих пор. Ему стало интересно, сможет ли кто-то помочь.

Условия задачи звучат так: «У вас есть две шайбы, которые скользят по поверхности без трения с одинаковой начальной скоростью. Шайба А попадает в ямку, после которой возвращается на ту же высоту и продолжает движение. Какая шайба придет к линии финиша первой?».

Многие пользователи сошлись во мнении о том, что обе шайбы достигнут финиша одновременно, так как расстояние по горизонтали и начальная скорость одинаковые. Следовательно, и затраченное время должно быть идентичным.

Правильный ответ: первой финиша достигнет шайба А. Один из пользователей объяснил, что когда объект попадает в углубление, он ускоряется. Горизонтальная скорость увеличивается по мере того, как шайба спускается, и уменьшается, когда поднимается. Следовательно, шайба А быстрее окажется в конце пути.

Ранее рассказали, что такое загадка Сфинкса и какая у нее отгадка.