Мужчина поделился в Сети сложной задачей на собеседовании

Условия задачи звучат так: «У вас есть две шайбы, которые скользят по поверхности без трения с одинаковой начальной скоростью. Шайба А попадает в ямку, после которой возвращается на ту же высоту и продолжает движение. Какая шайба придет к линии финиша первой?».