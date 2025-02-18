Мужчина подделал свидетельство о смерти дедушки ради отпуска

Когда Гопал осознал, что его обман могут раскрыть, он решил уволиться с работы. Тем не менее руководство успело подать в суд на сотрудника, а также оштрафовать его на $3 тыс (~ 274,6 тыс рублей). Примечательно, что во время судебного разбирательства начальство подчеркнуло, что Гопал мог официально взять больше четырех дней отпуска, не прибегая при этом к обману и подделке документов.