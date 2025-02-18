Мужчина подделал свидетельство о смерти дедушки ради отпуска

29-летний аналитик из компании, предоставляющей финансовые услуги в Сингапуре, подделал свидетельство о смерти дедушки, чтобы получить отпуск на работе. Мужчина был подавлен известием об измене девушки и не видел другого выхода из ситуации, — пишет Channel NewsAsia.
Сообщается, что аналитик Барат Гопал сообщил начальнику, что ему нужно срочно уехать в Индию на похороны дедушки. Руководство не смогло отказать Гопалу, однако все же потребовало предоставить свидетельство о смерти.
Мужчина подделал документ, в котором указал, что его дедушка скончался в ноябре 2024 года, хотя на самом деле он умер еще в июле 2023 года. Так как свидетельство выглядело подозрительно, начальство попросило предоставить оригинал документа с QR-кодом для идентификации.
Когда Гопал осознал, что его обман могут раскрыть, он решил уволиться с работы. Тем не менее руководство успело подать в суд на сотрудника, а также оштрафовать его на $3 тыс (~ 274,6 тыс рублей). Примечательно, что во время судебного разбирательства начальство подчеркнуло, что Гопал мог официально взять больше четырех дней отпуска, не прибегая при этом к обману и подделке документов.
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