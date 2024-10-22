Мужчина подал в суд на соседей за громкое кукареканье петуха

На владельцев петуха Рико во Франции сосед подал в суд за невозможность концентрироваться на делах, бессонницу и усталость от шума из-за птицы. Об этом пишет Oddity Central.
Мужчина, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что громкое петушиное кукареканье невыносимо как днем, так и ночью. Супруги пытаются оспорить это утверждение. Они говорят, что дверь курятника автоматически открывается в 8:30 утра зимой и в 9:30 летом. Птица кукарекает примерно 15 раз в день, а затем еще несколько раз в течение дня.
Хозяин Рико рассказал, что он спросил у всех соседей, мешает ли им петух. Все они ответили отрицательно и сказали, что хотели бы слышать кукареканье.
Юридический спор по поводу кукареканья Рико связан с французским законом от 29 января 2021 года, «направленным на определение и защиту сенсорного наследия французской сельской местности». Это значит, что ищущие покоя и тишины люди не смогут подавать в суд на громко кукарекающих петухов и квакающих лягушек.
Супруги утверждают, что район, в котором они живут, является сельской местностью, хотя истец, подавший жалобу в суд, так не считает. Судье предстоит вынести решение по этому вопросу в начале следующего года.
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