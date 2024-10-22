Мужчина подал в суд на соседей за громкое кукареканье петуха

Мужчина, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что громкое петушиное кукареканье невыносимо как днем, так и ночью. Супруги пытаются оспорить это утверждение. Они говорят, что дверь курятника автоматически открывается в 8:30 утра зимой и в 9:30 летом. Птица кукарекает примерно 15 раз в день, а затем еще несколько раз в течение дня.