Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина по ошибке 18 лет оплачивал счет соседа за электричество

Житель США 18 лет оплачивал счета своего соседа за электроэнергию и не знал об этом, пишет UPI. Оказалось, что в этом были виноваты электрики.

Источник: Reuters

Кен Уилсон из Калифорнии рассказал, что однажды заметил, что его коммунальные счета резко увеличились.

«Я пытался понять, что происходит. Я думал, может быть, есть утечка или кто-то ворует мое электричество, или счетчик сломан», — рассказал Кен.

Уилсон обратился в энергетическую компанию, которая отправила своего сотрудника проверить счетчик клиента. Специалист осмотрел устройство и обнаружил ошибку. Оказалось, что из-за неправильной настройки проводов Кен с 2006 года оплачивал счет за электроэнергию своего соседа.

«Мы признаем, что в данном случае произошла ошибка, и мы исправим ситуацию и возместим клиенту ущерб», — заявили в компании.