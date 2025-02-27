Мужчина, переживший 8-минутную остановку сердца, рассказал о своих видениях

Синглтон поделился, что у него возникло ощущение, что он должен был «встать и обойти изгородь, чтобы присоединиться к близким», но мужчина решил задержаться на месте, чтобы рассмотреть поля и холмы. Правда, по-настоящему насладиться пейзажем ему не удалось, так как врачи вернули его «с того света». По словам Синглтона, он был мертв «около восьми минут».