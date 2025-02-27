Мужчина, переживший 8-минутную остановку сердца, рассказал о своих видениях

85-летний Дэйв Синглтон из Великобритании рассказал изданию The Mirror о том, что он увидел во время восьмиминутной остановки сердца более 20 лет назад.
Известно, что Синглтон страдал от сердечной недостаточности. В один день мужчина прогуливался по холмам в Дербишире (Великобритания), когда почувствовал, что его сердцебиение замедляется. Тогда он, незамедлительно вернувшись домой, попросил соседку проверить пульс и вызвать скорую помощь. В скором времени после этого мужчину доставили в больницу.
Мое сердце почти перестало биться, поэтому, как в медицинских драмах, меня подключили к нескольким аппаратам и в окружении медицинского персонала повезли на тележке через всю больницу в отделение коронарной терапии.
Сообщается, что мужчину пришлось несколько раз реанимировать. Уже после того, как состояние Синглтона стабилизировалось, его перевели в палату, но там сердце внезапно остановилось. И пока врачи пытались вернуть мужчину к жизни, он «перенесся в чудесное место».
Я сидел в прекрасном саду под теплым солнечным светом. Позади меня была высокая живая изгородь, и я слышал голоса и смех с другой стороны изгороди. Я знал, что там собрались семья и друзья, так что, должно быть, это было особенное событие.
Синглтон поделился, что у него возникло ощущение, что он должен был «встать и обойти изгородь, чтобы присоединиться к близким», но мужчина решил задержаться на месте, чтобы рассмотреть поля и холмы. Правда, по-настоящему насладиться пейзажем ему не удалось, так как врачи вернули его «с того света». По словам Синглтона, он был мертв «около восьми минут».
Научные исследования не могут в полной мере объяснить, что происходило с мозгом Синглтона, когда его сердце остановилось. Некоторые ученые предполагают, что видения могли появиться из-за активизации области мозга, связанной с обработкой сознательного опыта. Возможно, перед смертью мужчина увидел ярчайшие воспоминания, а, может, это было нечто иное.
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