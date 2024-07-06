Мужчина «отомстил» ядовитой змее за укус неожиданным способом

«Вечером во вторник Сантош Лохар, рабочий на строительстве железной дороги <…>, спал в лагере <…>, когда его укусила ядовитая змея. <…> Разъяренный Сантош подцепил змею железной палкой и укусил ее в ответ не единожды, а трижды, убив таким образом животное», — говорится в статье.
Сам Лохар объяснил журналистам свой поступок местным поверьем. В его родной деревне считается, что змею надо дважды укусить, чтобы нейтрализовать яд после укуса.
По данным India Today, работники железной дороги немедленно доставили мужчину в ближайшую больницу. Лечащий врач сообщил журналистам, что Лохару ничего не угрожает.
«Многие местные жители считают, что змея могла быть неядовитой, иначе жизнь Сантоша была бы в большой опасности», — добавили в издании.