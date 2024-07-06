Мужчина «отомстил» ядовитой змее за укус неожиданным способом

«Вечером во вторник Сантош Лохар, рабочий на строительстве железной дороги <…>, спал в лагере <…>, когда его укусила ядовитая змея. <…> Разъяренный Сантош подцепил змею железной палкой и укусил ее в ответ не единожды, а трижды, убив таким образом животное», — говорится в статье.