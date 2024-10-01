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Мужчина обнаружил ядовитую змею в стиральной машине

Житель города Честер наткнулся на ядовитую медноголовку в прачечной, расположенной рядом со спальней в квартире жилого дома.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Virginia Wildlife Management and Control

Житель Честера (Вирджиния, США) хотел просто постирать белье в своей квартире, когда оказался на грани жизни и смерти, столкнувшись с медноголовым щитомордником — крайне ядовитой змеей. Пытаясь избежать укуса, мужчина неудачно «отпрыгнул» назад, получив травму.

Управление по охране дикой природы штата, прибывшее на помощь, сообщило в социальных сетях, что пресмыкающееся длиной около 60 см, укрылось в барабане стиральной машины в квартире жилого дома, а после — выбралось наружу, устроившись на груде одежды, лежащей на сушилке.

После инцидента и поимки змеи было проведено расследование, благодаря которому удалось установить, что медноголовый щитомордник проник в дом через небольшую дыру снаружи здания.

Ранее рассказывали, что медведь украл упаковку печенья из калифорнийского дома, а после — спокойно отправился по своим делам.