Мужчина обнаружил ядовитую змею в стиральной машине

Управление по охране дикой природы штата, прибывшее на помощь, сообщило в социальных сетях, что пресмыкающееся длиной около 60 см, укрылось в барабане стиральной машины в квартире жилого дома, а после — выбралось наружу, устроившись на груде одежды, лежащей на сушилке.