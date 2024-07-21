Мужчина необычным способом доказал измену своей жены

Мужчина, известный как Цзин, начал подозревать, что у его жены завязался роман с кем-то, после того, как супруга охладела к нему, стала более отдаленной и изменила распорядок дня. По словам китайца, его жена стала чаще навещать родителей, засиживаться на работе и всякий раз искать оправдания, когда Цзин предлагал проводить ее.