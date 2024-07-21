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Мужчина необычным способом доказал измену своей жены

При помощи беспилотника мужчина снял на видео супругу с ее начальником.

Источник: Агентство «Москва»

Житель Китая поймал свою жену на измене с ее боссом при помощи беспилотного летательного аппарата на дистанционном управлении. Об этом пишет Oddity Central.

Мужчина, известный как Цзин, начал подозревать, что у его жены завязался роман с кем-то, после того, как супруга охладела к нему, стала более отдаленной и изменила распорядок дня. По словам китайца, его жена стала чаще навещать родителей, засиживаться на работе и всякий раз искать оправдания, когда Цзин предлагал проводить ее.

Цзин не стал разговаривать с женой, так как понимал, что его подозрения могут быть беспочвенными. А вместо расспросов решил следить за ней при помощи беспилотника. Он подъезжал к месту, где работает супруга, и запускал летательный аппарат.

В один день Цзин заметил, как его жена вышла с неизвестным мужчиной из офиса. Они вместе сели в машину и отправились в отдаленный горный район. Беспилотник снял на видео, как двое шли по дорожке, взявшись за руки, а затем уединились в полуразрушенном доме. Вышла пара оттуда только через 20 минут.

Цзин опубликовал видео в социальной сети и рассказал, что спутник супруги — босс, который недавно повысил ее в должности. Жена начальника работала в этом же здании, поэтому приходилось держать роман в секрете и уезжать в горную местность, чтобы провести время вместе.

Цзин планирует использовать видеозапись с беспилотника в качестве доказательства измены, чтобы развестись со своей супругой.

Ранее россиянка выяснила, что она два года состояла в браке с мужчиной, о существовании которого даже не догадывалась.

Анна Морозова