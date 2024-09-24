Мужчина ежедневно, уже более 4 лет, пишет на доске около дома шутки для прохожих

В течение последних четырех лет житель Мэриленда (США) следует ежедневному ритуалу, вызывающему улыбку у окружающих: мужчина по имени Том Шрубен пишет на доске около дома шутки для прохожих.
С первых дней пандемии коронавируса 66-летний Шрубен записывал на небольшой доске около дома небольшую шутку. Прошло уже более 1615 дней, а соседи уверяют, что им «все еще смешно», когда они видят анекдоты местного юмориста.
Многие люди начинают свой день с занятий йогой или медитации. Я начинаю свой день с того, что придумываю шутку и вывешиваю ее на вывеске. Прежде чем я посмотрю новости или что-то в этом роде, я подумаю: «Давайте посмотрим, сможем ли мы рассмешить людей».
За последние четыре года шутки Шрубена стали ежедневным «событием» для местных жителей. Мэрилендский беговой клуб специально проводит пробежки по маршруту у дома Шрубена, чтобы хоть мельком увидеть табличку. Родственники мужчины, в свою очередь, каждый день отправляют фотографии доски своим близким, а некоторые соседи Шрубена даже останавливают его на улице, чтобы поблагодарить за его усилия.
Все эти годы меня почти каждый день хотя бы раз останавливали на улице или где-нибудь в городе, и кто-нибудь благодарил меня за шутку. Я получаю истории о том, как это помогло им общаться со своими внуками, потому что они отправили мою шутку, или о том, что это помогло им пережить день.
Когда Шрубен впервые поставил на лужайку у дома доску в апреле 2020 года, он не возлагал больших надежд на долговечность проекта. На самом деле, он ожидал, что это продлится всего «один день». Однако, когда Шрубен услышал, как люди впервые посмеялись с его бравады, он решил продолжить это дело.
Известно, что некоторые из его ранних анекдотов были взяты из книги, которую он получил на Рождество от своей дочери-подростка Дарси, под названием «Исключительно плохие шутки про папу». Теперь же большинство шуток мужчина придумывает сам, либо же заимствует анекдоты у своих «поклонников», присылающих их в социальных сетях.
«Я бы хотел, чтобы в моем кошельке было бесплатное пополнение», — гласила одна из «шуток плохого отца» на доске Шрубена.
Разумеется, иногда у юмориста встречается и творческих кризис. Чтобы справиться с ним, мужчина обращается к девизу, придуманному в самом начале: «Пока вы придерживаетесь низких стандартов, количество шуток не ограничено».
По прошествии 4 лет соседи спрашивают Шрубена, собирается ли он останавливаться, на что мужчина отвечает крайне категорично.
Я буду продолжать это делать, пока мне это нравится и пока людям нравится, что я это делаю.
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