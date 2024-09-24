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Мужчина ежедневно, уже более 4 лет, пишет на доске около дома шутки для прохожих

Прошло более 1615 дней, а соседи и случайные прохожие уверяют, что им все еще смешно.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Thomas Schruben

В течение последних четырех лет житель Мэриленда (США) следует ежедневному ритуалу, вызывающему улыбку у окружающих: мужчина по имени Том Шрубен пишет на доске около дома шутки для прохожих.

С первых дней пандемии коронавируса 66-летний Шрубен записывал на небольшой доске около дома небольшую шутку. Прошло уже более 1615 дней, а соседи уверяют, что им «все еще смешно», когда они видят анекдоты местного юмориста.

Многие люди начинают свой день с занятий йогой или медитации. Я начинаю свой день с того, что придумываю шутку и вывешиваю ее на вывеске. Прежде чем я посмотрю новости или что-то в этом роде, я подумаю: «Давайте посмотрим, сможем ли мы рассмешить людей».

Том Шрубен
житель Мэриленда, записывающий шутки

За последние четыре года шутки Шрубена стали ежедневным «событием» для местных жителей. Мэрилендский беговой клуб специально проводит пробежки по маршруту у дома Шрубена, чтобы хоть мельком увидеть табличку. Родственники мужчины, в свою очередь, каждый день отправляют фотографии доски своим близким, а некоторые соседи Шрубена даже останавливают его на улице, чтобы поблагодарить за его усилия.

Все эти годы меня почти каждый день хотя бы раз останавливали на улице или где-нибудь в городе, и кто-нибудь благодарил меня за шутку. Я получаю истории о том, как это помогло им общаться со своими внуками, потому что они отправили мою шутку, или о том, что это помогло им пережить день.

Том Шрубен
житель Мэриленда, записывающий шутки

Когда Шрубен впервые поставил на лужайку у дома доску в апреле 2020 года, он не возлагал больших надежд на долговечность проекта. На самом деле, он ожидал, что это продлится всего «один день». Однако, когда Шрубен услышал, как люди впервые посмеялись с его бравады, он решил продолжить это дело.

Известно, что некоторые из его ранних анекдотов были взяты из книги, которую он получил на Рождество от своей дочери-подростка Дарси, под названием «Исключительно плохие шутки про папу». Теперь же большинство шуток мужчина придумывает сам, либо же заимствует анекдоты у своих «поклонников», присылающих их в социальных сетях.

«Я бы хотел, чтобы в моем кошельке было бесплатное пополнение», — гласила одна из «шуток плохого отца» на доске Шрубена.

Разумеется, иногда у юмориста встречается и творческих кризис. Чтобы справиться с ним, мужчина обращается к девизу, придуманному в самом начале: «Пока вы придерживаетесь низких стандартов, количество шуток не ограничено».

По прошествии 4 лет соседи спрашивают Шрубена, собирается ли он останавливаться, на что мужчина отвечает крайне категорично.

Я буду продолжать это делать, пока мне это нравится и пока людям нравится, что я это делаю.

Том Шрубен
житель Мэриленда, записывающий шутки

Ранее рассказывали о том, как казахский учитель английского учит в социальных сетях афроамериканскому сленгу.