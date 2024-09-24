Мужчина ежедневно, уже более 4 лет, пишет на доске около дома шутки для прохожих

Все эти годы меня почти каждый день хотя бы раз останавливали на улице или где-нибудь в городе, и кто-нибудь благодарил меня за шутку. Я получаю истории о том, как это помогло им общаться со своими внуками, потому что они отправили мою шутку, или о том, что это помогло им пережить день.