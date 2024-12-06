Мужчина чуть не умер после удаления зуба. Что случилось

Через пару недель после удаления зуба самочувствие британца ухудшилось, он с трудом ходил. Медики долго не могли определить причину его состояния, в общей сложности он посетил около 35 специалистов. Лечащий врач даже заподозрил у него лейкемию, однако анализы не подтвердили диагноз. У Хаттона стали отказывать внутренние органы: проблемы были с печенью, почками, он испытывал трудности при дыхании. Когда мужчина начал разбираться, почему у него увеличилась селезенка, он узнал, что иногда после удаления зуба может развиться эндокардит.