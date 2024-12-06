Мужчина чуть не умер после удаления зуба. Что случилось

62-летний Грег Хаттон из Суонси (Уэльс, Великобритания) едва не умер после удаления зуба. О его истории рассказывает Wales Online.
Мужчина перенес два приступа эндокардита — сердечной инфекции, которая в 30% случаев приводит к летальному исходу в течение года. Заражение произошло после того, как стоматолог удалил ему зуб, не выписав в целях профилактики прием антибиотиков. Хаттон страдал от заболевания сердца, при котором повышается восприимчивость к инфекциям, — мужчина уверен, что антибиотики предотвратили бы заражение.
У Хаттона врожденный порок сердца — двустворчатый аортальный клапан: вместо трех створок у его сердечного клапана их две. В 2014 году он перенес операцию по замене клапана. Проблемы с пломбой у него начались в 2017 году.
Стоматолог пояснил, что не может назначить антибиотики, так как это противоречило бы рекомендациям Национального института здравоохранения и усовершенствования медицинского обслуживания (National Institute for Health and Care Excellence, Nice). «У стоматолога было несколько месяцев, чтобы определить подходящее для меня лечение, но он только и сказал, что вырвет мне зуб, а антибиотики выписать не может», — вспоминает Хаттон.
Через пару недель после удаления зуба самочувствие британца ухудшилось, он с трудом ходил. Медики долго не могли определить причину его состояния, в общей сложности он посетил около 35 специалистов. Лечащий врач даже заподозрил у него лейкемию, однако анализы не подтвердили диагноз. У Хаттона стали отказывать внутренние органы: проблемы были с печенью, почками, он испытывал трудности при дыхании. Когда мужчина начал разбираться, почему у него увеличилась селезенка, он узнал, что иногда после удаления зуба может развиться эндокардит.
Хаттон провел в больнице четыре месяца. Средство, которое помогло ему справиться с инфекцией, имело побочные эффекты — он оглох на одно ухо и перенес эмболию селезенки.
Через несколько месяцев после выписки Хаттон вновь попал в больницу. На больничной койке он пролежал уже три месяца — в первый раз у него был бактериальный эндокардит, а во второй — грибковый. Врачи предполагали, что пациенту осталось жить года два. Через пару месяцев после выписки у него случился сердечный приступ.
Хаттон подсчитал, что Национальная служба здравоохранения Великобритании потратила на поддержание его жизни £400 тыс., пачка антибиотиков стоила бы всего несколько фунтов стерлингов. После выписки он обратился за юридической помощью и получил компенсацию от стоматолога, которую назвал самой крупной в истории (сумму в публикации не указали).
Nice обновил рекомендации в октябре, однако антибиотики до сих пор не назначают в плановом порядке в целях профилактики эндокардита, при этом считается, что они могут оказаться целесообразны для некоторых пациентов с пороками сердца. Представитель Nice объяснил, что новых данных об антибиотиках для профилактики эндокардита недостаточно. В рекомендации стремятся к балансу между пользой от применения антибиотиков и ростом риска анафилаксии (сильной аллергической реакции) и устойчивости микроорганизмов к таким препаратам.
Ранее президент Общества имени Пауля Эрлиха по лечению инфекционных заболеваний Матиас Плетц заявил, что эффективность антибиотиков все в большей мере попадает под угрозу. «Мы утрачиваем достижения современной медицины и возвращаемся к эпохе до открытия пенициллина», — беспокоится Плетц.
С ним согласна микробиолог Ивонн Маст из Института Лейбница. По ее словам, все больше бактерий оказываются резистентными к антибиотикам, а новых лекарств мало. Согласно недавнему исследованию, к 2050 году из-за антибиотикорезистентности может умереть порядка 39 млн человек. В Европейском союзе по этой причине каждый год уже погибает приблизительно 35 тыс. человек.
Одна из причин антибиотикорезистентности — чрезмерное назначение антибиотиков, считает реаниматолог Франк М. Брункхорст из Университетского госпиталя в Йене.