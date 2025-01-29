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Мужчина 27 лет назад отправил смс на случайный номер и познакомился с будущей женой

Сейчас счастливая пара воспитывает двух детей и планирует повторную церемонию бракосочетания.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Kirsty and Donovan Shears

В 1998 году житель Ковентри (Великобритания) Донован Шиарс решил в шутку отправить несколько сообщений на случайные номера. Тогда он даже представить не мог, что одно из них изменит его жизнь, — пишет BBC.

Все началось с того, что на 18-летие Шиарсу подарили первый мобильный телефон и он сразу же решил «поэксперементировать», отправив несколько смс с текстом «привет» на незнакомые номера. На одно из них ответила его будущая жена Кристи. Позже она признается, что отреагировала на сообщение, думая, что написал кто-то из ее знакомых, чей номер она не сохранила в своем телефоне.

Я начал рассылать случайные текстовые сообщения, хвастаясь перед друзьями. Я набрал первые четыре цифры, такие же, как у меня, затем последние три цифры случайным образом.

Донован Шиарс
познакомился с будущей женой, отправив случайное смс

Благодаря случайности между молодыми людьми завязалось общение и они решили впервые созвониться, а через шесть месяцев — встретиться на железнодорожном вокзале Ковентри (Великобритания), чтобы сходить на свое первое свидание в тогда еще известный городской ночной клуб «Колизей».

Я помню, как мы возвращались с нашей первой вечеринки, и мы просто обнимались, это было по-своему волшебно.

Кристи
познакомилась с будущим мужем, ответив на смс

Через четыре года после отправки сообщений пара поженилась в Шотландии, откуда Кристи родом. Спустя некоторое время у них родилось двое детей — мальчик и девочка. Сообщается, что в ближайшее время «друзья по переписке» планируют провести повторную церемонию бракосочетания в знаменитом Кафедральном соборе в Ковентри (Великобритания).

Ранее рассказывали, что в Австралии мужчина организовал свадьбу ради гражданства и привлечения подписчиков в соцсетях.