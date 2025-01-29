Мужчина 27 лет назад отправил смс на случайный номер и познакомился с будущей женой

Все началось с того, что на 18-летие Шиарсу подарили первый мобильный телефон и он сразу же решил «поэксперементировать», отправив несколько смс с текстом «привет» на незнакомые номера. На одно из них ответила его будущая жена Кристи. Позже она признается, что отреагировала на сообщение, думая, что написал кто-то из ее знакомых, чей номер она не сохранила в своем телефоне.