«Муж за час». Заводить ли на «Госуслугах» сервис по поиску спутника жизни?

А избавят ли меня «Госуслуги» от такой ловушки, как фотошоп? Познакомился я не так давно с женщиной — она на сайте такое фото разместила, которое обложку любого дамского журнала украсило бы. Блондинка, лицо сияющее, свежа, чертовски привлекательна. Переписывались месяц, и вот дозрели до встречи. И о ужас! Глазам не поверил, еле лицо в кучку собрал, когда увидел, что навстречу мне идёт нечто с ботоксами-шмотоксами и накачанными губищами. Не знал, куда спрятаться. Сделать вид, что я — это не я, тоже не мог: я-то реальную фотографию поставил на аватарку. Сам фотошопить не умею. Пусть видят, что я лысый кабан. Зато на «Ленд Ровере».