«Муж за час». Заводить ли на «Госуслугах» сервис по поиску спутника жизни?

По его словам, существующие ныне подобные площадки в интернете — это скорее поиски партнёра для необременительного секса, нежели человека, с которым хотелось бы создать семью. А официальный сервис, по его словам, защитит граждан от альфонсов и «профурсеток». Есть ли здравый смысл в этой идее?
В ответе за счастье граждан
Виктория Рекемчук, Владивосток:
Это как раз тот случай, когда не только безопасность, но и личное счастье граждан может быть заботой государства.
Всяких мошенников, подвизающихся на почве знакомств, сейчас пруд пруди. Расскажу историю своей подруги. Ей было 48, когда любимый муж, с аппетитом позавтракав, сообщил, что уходит к другой. Татьяне тут же стало казаться, что она самая некрасивая и скучная. Чтобы доказать самой себе, что она ещё кому-то нужна, подруга бросилась на сайты знакомств. Мужички там, прямо скажем, в основном ищут секса. И все холостые — свой реальный статус никто не сообщает!
Наконец она познакомилась с вдовцом, нейрохирургом. Мужчина был с утра до вечера занят на операциях и писать мог только ночью. Но интерес проявлял активный. Почти два месяца они не могли встретиться из-за его загруженности. И вот наконец назначена встреча, но…
В этот день он сообщил, что попал в аварию в другом городе. Погиб случайный прохожий. Предстоят большие траты на услуги адвоката. Таня — в слёзы.
А я решила проверить, есть ли в обозначенной Таниным знакомцем больнице такой нейрохирург. Оказалось, нет. Таня отказывалась верить, что это мошенник, которому нужно не её сердце, а её деньги. И даже перевела ему 20 тыс. — чтобы мог выйти под залог. После чего «хирург» пропал навсегда.
Если сайт «Госуслуг» защитит наивных Татьян от таких мошеннических действий, я только за. На «Госуслугах» ведь нужно реальную информацию про себя загружать, подтверждённую документами. И выдать себя за холостого успешного нейрохирурга не получится. А тем, кто против создания там такого портала — мол, нечего серьёзное место шелухой засорять, так отвечу: пусть они на этот раздел знакомств просто не заходят. Их же за руку туда никто тянуть не будет!
Как отсеют охотниц за кошельками?
Леонид Кричевский, Казань:
Совершенно точно не стоит засорять сайт «Госуслуг» разделом знакомств. При чём тут вообще государство? Как оно проверит внутренний мир и внешность дамы, с которой я захочу познакомиться?
Господин Милонов, предлагая это, подразумевает, что благодаря «Госуслугам» знакомства будут как-то регламентированы, безопасны, надёжны? Сомнительно. Охотниц за чужими кошельками и матёрых содержанок там как отсеивать будут? А если я захочу познакомиться с белоруской или грузинкой, их они как проверят? И допустят ли вообще иностранок к знакомствам с нашими мужчинами через этот портал?
А избавят ли меня «Госуслуги» от такой ловушки, как фотошоп? Познакомился я не так давно с женщиной — она на сайте такое фото разместила, которое обложку любого дамского журнала украсило бы. Блондинка, лицо сияющее, свежа, чертовски привлекательна. Переписывались месяц, и вот дозрели до встречи. И о ужас! Глазам не поверил, еле лицо в кучку собрал, когда увидел, что навстречу мне идёт нечто с ботоксами-шмотоксами и накачанными губищами. Не знал, куда спрятаться. Сделать вид, что я — это не я, тоже не мог: я-то реальную фотографию поставил на аватарку. Сам фотошопить не умею. Пусть видят, что я лысый кабан. Зато на «Ленд Ровере».
Сайты знакомств, безусловно, полны вранья, да и вообще похожи на рулетку. Счастье может выпасть, но оно зависит не только от того, что государство заведомо отфильтрует мошенников, но и от твоего собственного чутья. А что за человек перед тобой, ты сможешь понять только при живом общении. К тому же хакеров и на официальных порталах никто не отменял! Представляете себе, каким кошмаром может обернуться простое желание человека найти свою вторую половину?
В поисках семьи или всё-таки интрижки?
Илья Слободчиков, семейный и подростковый психолог, доктор психологических наук:
Интернет-знакомства за последние пару десятков лет развиваются на всех континентах — от Америки до Азии. Вот только в плане качества никаких изменений, увы, не происходит. И вступление в эту игру официальных структур вряд ли улучшит ситуацию.
То, что сайты знакомств так активно расширяют свою аудиторию, можно объяснить разными причинами. Во-первых, люди сегодня очень часто страдают от одиночества и разобщённости. Многие имеют серьёзные проблемы с выстраиванием общения, налаживанием контактов с внешним миром, с незнакомцами.
Во-вторых, это одно из проявлений цифровизации, которая сегодня активно внедряется в том числе и в сферу человеческих взаимоотношений. В-третьих, это довольно лёгкий и безопасный способ завязать «интрижку на полчаса». Безопасный не в физическом плане. Такие знакомства через сеть, думают участники процесса, позволят им избежать необходимости нести ответственность за партнёра.
И лишь 5−7% людей, знакомящихся таким образом, делают это с целью завязать действительно серьёзные отношения с прицелом на создание семьи — это подтвердили многочисленные социологические исследования. Вырастет ли число граждан с серьёзными намерениями, если такой портал будет размещён на «Госуслугах»? Не думаю. Большинство скорее может увидеть в этом попытку поставить личную жизнь граждан под контроль государства, а не желание властей защитить их от мошенников.