Муж — один, любовников — не счесть. С кем крутила романы Вера Сотникова

Актриса и телеведущая Вера Сотникова даже в 64 года остается привлекательной женщиной. В молодости красотка покорила сердца многих мужчин, а актер Гоша Куценко выбрал свою профессию из-за влюбленности в Сотникову. Aif.ru вспомнил самые яркие романы сердцеедки.
Сын — от дворника, квартира — от бизнесмена
Вера Сотникова познакомилась со своим единственным официальным мужем Юрием Никольским в студенчестве. Молодой человек любил рассказывать о своей профессии. Он долгое время утверждал, что работает реставратором в Пушкинском музее. Вскоре Вера узнала правду. Оказалось, что Николай работал дворником. Однако молодую наивную девушку это не смутило. Она вышла замуж за Николая и в 18 лет родила сына Яна. После появления ребенка пара развелась.
«Он пришел в общежитие к моим друзьям, когда я была студенткой в школе-студии МХАТ. Красавец и очень образованный человек, надо признать. Я ведь даже, когда приехала в Москву, не читала “Мастера и Маргариту”. Вскоре я забеременела от него. Аборт от своего любимого мужчины я делать не хотела. Отцом, надо признать, он был не очень хорошим. Мне очень помогала в те годы мама», — вспоминала артистка в передаче «Судьба человека».
Вера рассказывала, что в какой-то момент ей хотелось покончить с собой. Николай выгнал ее с ребенком на руках, жилья и денег не было. О самореализации речи даже не шло. Ребенка Вере пришлось отправить в Волгоград — на воспитание к матери.
Актрисе удалось оправиться от неудачных отношений и влюбиться снова. В Воланда. Тогда Вера поехала в свой первый гастрольный тур с постановкой «Мастер и Маргарита», а роль Воланда исполнял Владислав Ветров. Однако интрижка закончилась быстро — по отношению к юной актрисе Ветров был настроен несерьезно. Меж тем, Вера уже забрала к себе сына, но все еще остро нуждалась в деньгах. И судьба сжалилась над девушкой, подарив состоятельного поклонника, который купил Вере квартиру в столице.
Пошла гулять я с иностранцем
Только карьера Веры пошла в гору, тут же в ее жизни появился обаятельный и богатый немец Эрнст Пиндур. Мужчина владел международным компьютерным холдингом. Актриса познакомилась с ним в ресторане Дома кино. Ради Веры немец постоянно приезжал в Россию и снимал квартиру в столице. Любовник дарил красотке дорогие вещи, одел маму и ее сына. Именно Эрнст купил ей квартиру и автомобиль.
Главное — он мечтал жениться на Вере и увезти ее в Германию. Вера же оказалась на перепутье: безбедная и стабильная жизнь за границей или актерская карьера на родине. Девушка выбрала второй вариант. Спустя семь лет отношений пара рассталась, однако продолжила дружить. Тем временем, Вера увела парня из-под носа Аллы Пугачевой.
Люблю тебя, но странною любовью
В то время «Примадонна» крутила роман с музыкантом Владимиром Кузьминым.
Однако все знали о его любовных похождениях. Дескать, такой человек ни одной юбки не пропустит, а красавицу Веру Сотникову он уж тем более не мог не заметить. Актриса переквалифицировалась в режиссера клипов Кузьмина. Она очень его любила, во всем поддерживала и принимала его бешеный темп жизни и постоянные гастроли. Кузьмин же всегда ставил музыку на первое место. Кстати, Алла Пугачева очень спокойно отреагировала на уход Владимира к Сотниковой, хотя актриса боялась ее реакции.
Однако и эти отношения завершились. Вера ушла от Владимира к продюсеру и режиссеру Ренату Давлетьярову.
«Я рыдала сутками, ходила с опухшими глазами, а Ренат повторял: “Я тебя не отпущу к Вове. Жить ты там не будешь. Лучше по-хорошему переходи ко мне”. Не знаю, что это было за наваждение, но я ушла от Вовы. Когда вернулся Кузьмин, меня уже дома не было. Я забрала кота Гришу, взяла кое-какие вещи и приехала к Ренату», — признавалась артистка.
Мужчина, словно шейх, осыпал Веру подарками, купил квартиру сыну Яну и ее маме. Однако восток — дело тонкое. Он требовал от Веры полного подчинения и постоянно ревновал возлюбленную. Актриса же не привыкла к такому контролю и через два года съехала от Давлетьярова.
Молодая кровь
После ревнивца Давлетьярова Вере захотелось отношений с абсолютно противоположного склада мужчиной. Она выбрала актера Дмитрия Малашенко, который был моложе ее на 24 года. Вместе они играли в спектакле Айседору Дункан и Сергея Есенина. Историю знаменитой пары со сцены они перенесли в жизнь. Серьезного союза не получилось и через два года влюбленные решили разойтись.
Среди других воздыхателей Веры СМИ называют Эдгара Запашного, экстрасенса Григория Кузнецова, певца Данко и других. А недавно она выложила фотографию с медиумом Александром Шепсом.
«Ох уж этот Шепс», — подписала Вера публикацию. Известно, что она работает ведущей телешоу «Битвы экстрасенсов» и, скорее всего, встретилась с ясновидящим на съемках, где и был сделан снимок. Хотя, те, кто хорошо знает Веру, не удивятся ее роману с симпатичным 39-летним Александром.