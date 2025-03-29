Муж — один, любовников — не счесть. С кем крутила романы Вера Сотникова

«Он пришел в общежитие к моим друзьям, когда я была студенткой в школе-студии МХАТ. Красавец и очень образованный человек, надо признать. Я ведь даже, когда приехала в Москву, не читала “Мастера и Маргариту”. Вскоре я забеременела от него. Аборт от своего любимого мужчины я делать не хотела. Отцом, надо признать, он был не очень хорошим. Мне очень помогала в те годы мама», — вспоминала артистка в передаче «Судьба человека».