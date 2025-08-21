Муж Блиновской пострадал в ходе дорожного конфликта в центре Москвы

«Инцидент произошел на улице Шаболовка. Предварительно, Алексей Блиновский на своем мотоцикле сломал правое зеркало обзора на автомобиле такси. Между мотоциклистом и водителем такси произошел конфликт, в ходе которого таксист ударил Блиновского», — сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительным данным, у Блиновского диагностированы ссадины и ушибы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.