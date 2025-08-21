Популярные темы
Муж Блиновской пострадал в ходе дорожного конфликта в центре Москвы

У него диагностированы ссадины и ушибы.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Муж блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский пострадал в ходе дорожного конфликта, который возник после того, как он на своем мотоцикле сломал зеркало у автомобиля такси в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Инцидент произошел на улице Шаболовка. Предварительно, Алексей Блиновский на своем мотоцикле сломал правое зеркало обзора на автомобиле такси. Между мотоциклистом и водителем такси произошел конфликт, в ходе которого таксист ударил Блиновского», — сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительным данным, у Блиновского диагностированы ссадины и ушибы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Адвокат Блиновского Юлия Новичкова оперативно прокомментировать происшествие с его участием не смогла.