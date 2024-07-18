Музей в Ирландии получил анонимную посылку возрастом 4 тысячи лет

Он подчеркнул, что сами по себе артефакты ценны, но важен и контекст. Например, нашли их в болоте, в реке или возле другого археологического памятника. Музей очень надеется, что анонимный отправитель выйдет на связь. Вероятно, он не захотел себя называть в связи с законом, который ограничивает использование металлодетекторов для поиска археологических объектов в Ирландии.