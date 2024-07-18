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Музей в Ирландии получил анонимную посылку возрастом 4 тысячи лет

В ней было оружие.

Источник: National Museum of Ireland

Национальный музей Ирландии получил по почте посылку от анонимного отправителя. В ней были два топора раннего бронзового века, пишет Futurism.

По мнению ученых, возраст оружия превышает 4 тысячи лет. Музей датировал найденные топоры примерно 2150−2000 годами до нашей эры. Это значит, что они могли быть изготовлены в начале бронзового века, когда люди впервые начали выплавлять медь.

Интересно, что отправитель провел большую работу, бережно упаковывая артефакты. Так, топоры лежали в картонной коробке с пенопластовой прокладкой, вырезанной по их точной форме. К артефактам аноним приложил записку. В ней сообщается, что топоры были найдены с помощью металлоискателя в районе Уэстмит.

Музей попросил отправителя предоставить больше информации о находке. Прежде всего эксперты хотят узнать происхождение металлов, которые использовались в оружии.

Мы очень рады открытию этих топоров из бронзового века, но для того, чтобы по-настоящему понять их значение, необходимо знать точное место, где они были найдены.

Мэтт Сивер
помощник хранителя ирландских древностей

Он подчеркнул, что сами по себе артефакты ценны, но важен и контекст. Например, нашли их в болоте, в реке или возле другого археологического памятника. Музей очень надеется, что анонимный отправитель выйдет на связь. Вероятно, он не захотел себя называть в связи с законом, который ограничивает использование металлодетекторов для поиска археологических объектов в Ирландии.

По словам ученых, эти артефакты могут оказаться одними из первых металлических топоров в Ирландии. Сырье для них могло быть получено из медного рудника на острове Росс в графстве Керри.

Отметим, археологи довольно часто сообщают об удивительны находках. Например, недавно эксперты нашли на окраине Суздаля печать Юрия Долгорукого.

Айгуль Сабитова