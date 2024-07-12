Музей признал, что «картины Пикассо», висящие в туалете, являются подделкой

Американский куратор и художница Кирша Кечеле, которая также является женой владельца Тасманского художественного (MONA), призналась в своем блоге, что создала три поддельные картины Пикассо для Дамской гостиной.
MONA — частный музей, который основал миллиардер и филантроп Дэвид Уолш. Картины Пикассо, представленные на выставке музея, могли увидеть только представительницы прекрасного пола в «Дамской гостиной». В описании к инсталляции говорилось, что исключительно женщины должны быть «окружены бесценными произведениями искусства». Как говорит Кечеле, использование «самых лучших» недоступных произведений искусства, включая полотна Пикассо, должно было заставить мужчин «почувствовать себя как можно более обособленными».
Прежде считалось, что на выставке представлены оригинальные работы Пикассо, некогда принадлежавшие прабабушке Кечеле. Однако ввиду недавнего скандала, вспыхнувшего в прошлом месяце из-за жалобы посетителя-мужчины, которого не пустили посмотреть полотна, Кечеле сначала перевесила картины в женский туалет, а после — сделала неожиданное заявление.
В своем блоге «Искусство — это не правда», художница и куратор рассказала, что три выставленные работы она самостоятельно написала в тайне от всех, а остальные работы — являются репликами других авторов. Она также отметила, что даже сотрудники галереи не знали, что вывешены копии полотен.
Кечеле призналась, что решила подделать картины за выпивкой с подругой, потому что хотела, чтобы они соответствовали цветовой гамме помещения и зеленым шелковым занавескам.
Я могла бы позаимствовать у друзей некоторые картины Пикассо, но ни одна из них не была зеленой, а я хотела, чтобы гостиная была монохромной. Кроме того, нельзя забывать про непомерную стоимость страховки работ Пикассо! Я рада, что рассказала вам об этом, потому что теперь мы можем вместе наслаждаться этим безумием.
Подробнее о судебном разбирательстве и том, как картины «Пикассо» оказались в женском туалете, читайте по ссылке.
Кристина Корчанова