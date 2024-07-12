Музей признал, что «картины Пикассо», висящие в туалете, являются подделкой

Я могла бы позаимствовать у друзей некоторые картины Пикассо, но ни одна из них не была зеленой, а я хотела, чтобы гостиная была монохромной. Кроме того, нельзя забывать про непомерную стоимость страховки работ Пикассо! Я рада, что рассказала вам об этом, потому что теперь мы можем вместе наслаждаться этим безумием.