В каких городах есть музеи Шаляпина

23 сентября 1988 года в Москве открылся Дом-музей Федора Шаляпина. Но это не единственный музей, посвященный великому российскому певцу. Рассказываем про все музеи Шаляпина в России — от грандиозных до самых маленьких.
Москва — Музей-усадьба Шаляпина
Новинский бульвар, 25
Первый собственный дом Шаляпина. Здесь певец жил со своей женой, итальянской балериной Иолой Торнаги, и шестью детьми. По инициативе жены здесь и был создан музей. Дом наполнен личными вещами артиста и его друзей (включая личный рояль Шаляпина), картинами художников, близких к семейству: Валентина Серова, Константина Коровина, Михаила Врубеля и других.
Санкт-Петербург — Дом-музей Шаляпина
Улица Графтио, 2Б
Главный петербургский адрес Шаляпина — дом, который он купил на Петроградской стороне. Певец жил здесь… со своей женой Марией Петцольд и их детьми. Да, у Шаляпина было одновременно две семьи, и между собой они не общались. Это последний адрес Шаляпина в России: отсюда он навсегда уехал за границу. Здесь тоже много личных вещей артиста, афиши, плакаты, программки. Тут же находится знаменитый портрет Шаляпина кисти Кустодиева. Уезжая за рубеж, певец забрал огромное полотно с собой, но потомки спустя много лет подарили его музею. Сейчас закрыт на капитальный ремонт.
Кисловодск — Дача Шаляпина
Улица Шаляпина, 1
Дом в стиле модерн 1903 года постройки, который певец в снял для летнего отдыха в 1917 году. В доме совсем немного предметов, связанных непосредственно с Шаляпиным, но сотрудники постарались воссоздать дух эпохи. Каждый год здесь проходит оперный фестиваль «Шаляпинские сезоны». На втором этаже — экспозиция, посвященная российской эмиграции.
Казань — Музей Максима Горького и Федора Шаляпина
Улица Максима Горького, 10
Двухэтажный музей с двумя экспозициями. Первый этаж посвящен Горькому, который пережил в Казани «духовное рождение» и жил здесь с 1884 по 1888 годы. Второй этаж рассказывает о Шаляпине, с которым Горький тесно дружил. В экспозиции — подлинные документы, открытки, партитуры, афиши, парижское издание автобиографии Шаляпина «Маска и душа», а также рояль, который Шаляпину подарил созда «Частной русской оперы» Савва Мамонтов.
Нижний Новгород — Музей имени Федора Шаляпина
Ветлужская улица, 2
Музей внутри среднеобразовательной школы — уже необычно. Сотрудники нижегородской школы № 140 не только увлеклись Шаляпиным настолько, чтобы открыть музей прямо в школе, но даже вдохновили своей идеей дочь Шаляпина Ирину Федоровну, которая передала музею некоторые личные вещи артиста (музей гордится куклой, которую Шаляпин в 1910 году привез из Парижа). Сам город Шаляпину тоже не чужд: здесь он много раз выступал со сцены.
Уфа — Музей музыки имени Федора Шаляпина
Улица Свердлова, 8
Самый новый из Шаляпинских музеев — здание открылось в 2024 году. Специально для музея отреставрировали деревянный особняк купцов Соловьевых — теперь здесь находится «первый в Республике Башкортостан музыкально-театральный музей, посвященный личности мирового масштаба» (так пишут об учреждении сами сотрудники). В Уфе Шаляпин впервые в жизни выступил на профессиональной сцене, и большинство из 5 залов музея посвящено именно уфимским гастролям: как певец приехал в Уфу, в какую комнату снимал, как репетировал и выступал.