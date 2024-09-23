В каких городах есть музеи Шаляпина

Главный петербургский адрес Шаляпина — дом, который он купил на Петроградской стороне. Певец жил здесь… со своей женой Марией Петцольд и их детьми. Да, у Шаляпина было одновременно две семьи, и между собой они не общались. Это последний адрес Шаляпина в России: отсюда он навсегда уехал за границу. Здесь тоже много личных вещей артиста, афиши, плакаты, программки. Тут же находится знаменитый портрет Шаляпина кисти Кустодиева. Уезжая за рубеж, певец забрал огромное полотно с собой, но потомки спустя много лет подарили его музею. Сейчас закрыт на капитальный ремонт.