Музеи Кремля расскажут о последнем триумфе Петра и эвакуации Оружейной палаты

Еще один проект к 80-летию Победы — экспозиция в ММК, посвященная эвакуации Оружейной палаты. «Это очень интересно — каким образом были эвакуированы ценности, каким образом они были собраны, где они находились, что происходило с ними, а также с научными сотрудниками, которые их сопровождали во время эвакуации, как музейные вещи вернулись после эвакуации и были возвращены на свои места. И в очень короткие сроки Оружейная палата вновь открылась для посетителей», — считает Гагарина. «Все это будет рассказываться на небольшой выставке, которая организуется в Парадном вестибюле Оружейной палаты. Нам бы очень хотелось, чтобы как можно больше людей увидели эту историю. Поэтому все, кто придет в Оружейную палату, непременно будут проходить через то помещение, где разместится экспозиция», — объяснила директор ММК.