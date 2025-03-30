Музеи Кремля расскажут о последнем триумфе Петра и эвакуации Оружейной палаты

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля (ММК) во второй половине 2025 года откроют выставку «Последний триумф Петра. Впереди вечность». Как рассказала в интервью ТАСС директор ММК Елена Гагарина, специалисты решили впервые рассказать о печальной, но важной государственной церемонии прощания с императором.
«После августа мы откроем выставку об одной из важнейших церемоний, о которых всегда считалось не очень принятым говорить, но тем не менее это важная государственная церемония — прощание. Мы будем рассказывать о том, каким образом проходила в России первая церемония прощания с императором по совершенно новой традиции. И выставка эта называется “Последний триумф Петра. Впереди вечность”, — сообщила Гагарина.
По ее словам, это был «совершенно новый церемониал, который был создан на основе прощания с Людовиком XIV». «Каждый раз для каждого государя этот церемониал разрабатывался с учетом тех реалий, которые необходимо было иметь в виду в данный период времени и с точки зрения личности данного государя. Вот сейчас мы будем говорить о Петре Первом, о том, каким образом после окончания земной жизни Петра рассматривалась его деятельность, его время», — уточнила директор ММК.
Гагарина отметила, что одной из частей экспозиции станут костюмы Петра, которые отреставрированы совсем недавно мастерами Эрмитажа. «Этим костюмам будет посвящен целый зал, поскольку это практически полная коллекция того, что можно показать из гардероба Петра», — подчеркнула директор Музеев Московского Кремля.
К Великой Победе
К юбилею Победы Музеи Московского Кремля участвуют в большом проекте, который будет проходить в Государственном историческом музее и откроется 29 апреля. «На эту выставку мы даем прежде всего ордена “Победа” и целый ряд важных документов», — сообщила Гагарина.
Еще один проект к 80-летию Победы — экспозиция в ММК, посвященная эвакуации Оружейной палаты. «Это очень интересно — каким образом были эвакуированы ценности, каким образом они были собраны, где они находились, что происходило с ними, а также с научными сотрудниками, которые их сопровождали во время эвакуации, как музейные вещи вернулись после эвакуации и были возвращены на свои места. И в очень короткие сроки Оружейная палата вновь открылась для посетителей», — считает Гагарина. «Все это будет рассказываться на небольшой выставке, которая организуется в Парадном вестибюле Оружейной палаты. Нам бы очень хотелось, чтобы как можно больше людей увидели эту историю. Поэтому все, кто придет в Оружейную палату, непременно будут проходить через то помещение, где разместится экспозиция», — объяснила директор ММК.
Планы на 2026 год
«На конец 2025 года — 2026 год планируется выставка, посвященная двуглавому орлу — гербу России, как он появился, как видоизменялся, что символизировал. Начиная с XVI века и заканчивая уже нашим временем», — рассказала Гагарина. На ее взгляд, это чрезвычайно важная государственная тема. Выставка посвящена 35-летию возвращения в отечественную геральдику двуглавого орла в качестве герба.
«Мы ведем переговоры о двух выставках, которые будут в 2026 году, когда предметы из нашей коллекции отправятся в китайскую провинцию Хубэй и в WorldExpo Museum в Шанхае», — назвала предстоящие проекты директор ММК.
«Коллекции национального музея Омана мы показывали у себя прошлым летом, а в начале декабря этого года откроется наша выставка в Омане», — сообщила Гагарина. Экспозиция будет посвящена парадному восточному оружию русских царей и императоров.