Мутанты родом из Финляндии. У кошек появился новый окрас шерсти

В мире домашних кошек, казалось бы, не осталось ничего неизведанного. Специалисты-фелинологи, изучающие происхождение, физиологию и поведение наших любимых питомцев, знают о них всё. В том числе об их окрасах, от классического полосатого «табби» до редких «черепаховых» и «дымчатых».
Но природа продолжает удивлять зоологов. В прошлом году генетики из Хельсинкского университета обнаружили совершенно новый тип окраса у кошек, который они назвали «салмиак» — в честь популярных в Финляндии конфет salmiakki («солёная лакрица»). Вскоре этот необычный цвет, напоминающий лёгкую дымку или припорошенность сажей, может стать официально признанным. Ему даже посвятили научную статью в журнале Animal Genetics.
Выявлена крупная потеря участка ДНК
Исследование началось с изучения генома полностью чёрных кошек в Финляндии. В процессе работы учёные обратили внимание на несколько особей, чья шерсть выглядела нестандартно — она была не сплошь чёрного цвета, а словно покрыта сероватым налётом.
При более тщательном рассмотрении выяснилось, что у этих кошек каждый волосок имел светлое основание и тёмный кончик, из-за чего возникает эффект плавного перехода. Это отличало их от «дымчатых» кошек, у которых переход между светлой и тёмной частью волоса более резкий.
Так, варианты этого гена отвечают за белый окрас у кошек.
Интересно, что аналогичные мутации у мышей и лошадей приводят к появлению белых пятен на шерсти, но у мурок эффект оказался совершенно иным. У «салмиаковых» кошек была выявлена крупная потеря участка ДНК в районе гена KIT — она и привела к снижению его активности.
Уникальные особенности окраса
Новый окрас обладает характеристиками, которые отличают его от всех известных ранее вариантов окраски кошачьей шерсти. Прежде всего, это его исключительная редкость. На момент публикации научной статьи было подтверждено существование всего восьми кошек с таким окрасом, причём все они были обнаружены на территории Финляндии.
Учёные выдвигают несколько гипотез о происхождении мутации. Возможно, она возникла в результате случайной связи между домашними кошками с различными типами окрасов. Не исключён и вариант естественного отбора — например, если такой окрас давал определённые преимущества для выживания в условиях финского климата.
Другая характеристика, уже упомянутая вскользь: у «сажистых» кошек переход между светлыми и тёмными участками шерсти размытый, что и создаёт эффект лёгкой дымки. Это отличает их от других, имеющих схожий принцип распределения пигмента по длине волоса.
Что дальше?
Чтобы новый окрас был официально признан международными фелинологическими организациями, необходимо выполнить несколько важных условий. Прежде всего, надо доказать, что мутация стабильно передаётся по наследству. Это требует изучения нескольких поколений кошек с этим окрасом. Во-вторых, важно убедиться, что мутация не связана с какими-либо генетическими заболеваниями. И наконец, нужно разработать чёткие стандарты описания нового окраса.
Любопытно, что на данный момент все обнаруженные «сажистые» кошки не принадлежат к какой-либо конкретной породе. Это открывает интересные перспективы: если данный генетический признак окажется устойчивым, его можно будет закрепить в различных породах.
Сейчас учёные наметили перспективные направления для дальнейшего изучения феномена. В ближайших планах — проведение расширенного скрининга кошачьих популяций не только в Финляндии, но и в других странах. Это позволит выяснить, является ли мутация исключительно финским феноменом, или же подобные мурки встречаются где-то ещё.
Не менее важно изучить возможную связь нового окраса с другими физиологическими особенностями. Например, возникает вопрос, влияет ли эта мутация на качество шерсти, терморегуляцию и прочие характеристики животного?
Открытие нового окраса у домашних кошек — это не просто любопытный факт для заводчиков и любителей этих животных. Оно наглядно демонстрирует, что даже у хорошо изученных видов остаются варианты для неизвестных генетических комбинаций. Каждая такая находка расширяет представления учёных о механизмах наследственности и изменчивости.
Не исключено, что через несколько лет «сажистые» кошки станут такими же привычными, как сегодняшние «черепаховые» или «дымчатые». Но пока они остаются загадкой, которую предстоит разгадать учёным.