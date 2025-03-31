Мутанты родом из Финляндии. У кошек появился новый окрас шерсти

При более тщательном рассмотрении выяснилось, что у этих кошек каждый волосок имел светлое основание и тёмный кончик, из-за чего возникает эффект плавного перехода. Это отличало их от «дымчатых» кошек, у которых переход между светлой и тёмной частью волоса более резкий.