Мутация или спирт? Эксперт раскрыл причины появления лишних пальцев

Многопалость, она же полидактилия, бывает разных видов. Чаще всего она встречается в виде изолированного симптома, когда у человека просто возникает добавочный палец или пальцы на кистях или стопах без влияния на весь организм. В некоторых случаях многопалость является частью какого-то синдрома. Очень часто этот синдром наследуется генетически. Если это изолированный признак, то говорить об опасности, наверное, нельзя. Если же полидактилия входит в состав синдрома, то надо смотреть по этому синдрому. Сейчас существует больше ста наследственных, генетических синдромов, которые так или иначе связаны с полидактилией. В этих синдромах может быть разное поражение головного мозга. Тяжесть состояния, опасность, определяется основными проявлениями, не полидактилией.